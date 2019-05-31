Відомий український тренер відмовився працювати в Росії
Відомий український фахівець Павло Яковенко отримує пропозиції з Росії, але відмовляється там працювати.
Про це розповів ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.
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Павло Яковенко перебуває в своїй професії, просто не активно. Він дивиться футбол, у нього є, як я чув, якісь нові ідеї. Також у Яковенка є і були пропозиції з Росії, де у нього серйозний авторитет. Але у нього принципова громадянська позиція, і він їх відкидає,
– сказав Співаковський.
До слова, Павло Яковенко перебуває без роботи з 2012 року, коли покинув молодіжну збірну України.
Раніше у Росії 54-річний український фахівець тренував "Уралан", "Кубань" і "Ростов".
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