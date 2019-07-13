Відомий український тренер відмовився їхати в Росію: Я 5 років говорю з гордістю, що українець

Відомий український тренер Віктор Скрипник відмовився переїжджати працювати в Росію. Український фахівець мав пропозицію від московського "Локомотива".

Головний тренер "Зорі" в інтерв'ю Вацко Live розповів, чому прийняв рішення відмовитися очолити "Локомотив".

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Мені з цим жити. От і все. А я цього не хочу. Я 5 років говорю з гордістю, що я українець. Зробив свій вибір,

– сказав Скрипник.

Окрім того, Віктор Скрипник висловився щодо українських футболістів, які переїжджають у Росію.

Заради бога, нехай роблять, що хочуть. У мене головне моя сім'я, родичі, кохані люди, для яких я живу. Ось моя філософія життя. Я вдячний Богу, що займаюся улюбленою справою, і завдяки цьому живу.



Можна любити одна справа, але не можеш існувати. А футбол мені багато дав. Живу заради своєї сім'ї. Хочу, щоб про мене теж добре говорили. Я прийняв рішення, про яке ні в якому разі не шкодую,

– резюмував фахівець.

Як відомо, на початку літа Скрипник несподівано очолив луганську "Зорю". Скрипник має досвід роботи головного тренера у європейському футболі. Спочатку він керував молодіжними командами німецького "Вердера".

25 жовтня 2014 року був представлений як головний тренер "Вердера", який очолював до вересня 2016 року. з 2018-го року був головним тренером футбольного клубу "Рига", з якою виграв чемпіонат і кубок Латвії. Був визнаний найкращим тренером Латвії 2018 го року.