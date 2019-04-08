Відомий український тренер відреагував на своє звільнення з клубу УПЛ

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Юрій Бакалов
Юрій Бакалов / ФК "Львів"

Екс-наставник ФК "Львів" Юрій Бакалов розповів, що рішення про його звільнення прийняли дуже несподівано.

Спорт 24 писав, що у понеділок, 8 квітня, "Львів" та 53-річний фахівець прийняли рішення розірвати контракт за згодою сторін.

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Можу підтвердити те, що написав офіційний сайт клубу. Бакалов офіційно покинув посаду головного тренера Львова Сьогодні вранці була зустріч з віце-президентом клубу, на якій мені повідомили про це рішення. Поки щось коментувати я не готовий.

Я вже перед тренуванням попрощався з командою і подякував хлопцям за спільну роботу. Чи є у мене фінансові претензії до Львова? Ні, в цьому аспекті ніяких проблем", – цитує Бакалова SportArena.

Бакалов очолив "Львів" у серпні 2018 року, прийшовши на зміну бразильцю Жилмару, у якого не виявилося необхідної тренерської ліцензії для роботи з клубом української Прем'єр-ліги.

Під керівництвом 53-річного Бакалова "Львів" в останній момент прорвавсяу верхню топ-6 і отримав шанс поборотися за єврокубки.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Львів
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