Відомий український воротар буде працювати тренером академії європейського клубу

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Олександр Горяїнов
Олександр Горяїнов / ФК "Металіст 1925"

Екс-голкіпер харківського "Металіста" Олександр Горяїнов приєднався до академії португальської "Бенфіки" в Харкові.

Про це інформує офіційна сторінка Академії в Facebook.

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На призначення Горяїнова в академію "Бенфіки" вплинув екс-гравець "Металіста" і португальців Сергій Кандауров, який нині обіймає посаду спортивного директора.

Після завершення кар'єри воротаря Горяїнов працював тренером в "Металісті 1925" але був звільнений на початку нинішнього літа після невиходу команди в УПЛ за підсумками минулого сезону.

Та й загалом ім’я такого футболіста входить в історію всього українського футболу – в його активі більше 500-та матчів за "Металіст", київські ЦСКА та ЦСКА-Борисфен, а також криворізький "Кривбас".

До слова, крім академії в Харкові, "Бенфіка" в поточному році також відкрила свою школу в Києві.

"Бенфіка" – діючий переможець чемпіонату Португалії. У новому сезоні "орли" мають 6 очок після двох стартових турів.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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