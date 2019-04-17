Відомий журналіст назвав несподівану причину, чому Русин не грає за "Динамо"

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Назарій Русин
Назарій Русин

Відомий журналіст та ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик висловив думку щодо кар’єри нападника київського "Динамо" Назарія Русина.

Ігор Циганик в своїй програмі на YouTube-каналі "Циганик LIVE" розповів, що у Назарія Русина складні відносини з тренерським штабом команди.

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Чому не грає Русин? У нього була травма. Також у нього – дуже складні відносини з тренерським штабом київського "Динамо".

Але Назарію потрібно забивати. Якщо би в матчі із "Зорею" за фол на ньому поставили б пенальті, то ситуація склалася би по-іншому. Але, думаю, що Русин знайде себе в "Динамо", – відзначив Циганик.

Назарій Русин в поточному сезоні зіграв за "Динамо" в 17 матчах та забив три голи. Наступний поєдинок "Динамо" проведе в 25-му турі чемпіонату України проти "Шахтаря" (24 квітня).

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Теги: Новини Спорту Динамо Спорт Футбол
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