Відомого боксера-чемпіона звинуватили у крадіжці коштовностей на 3 мільйони доларів

Колишня дівчина Флойда Мейвезера-молодшого – Шантель Джексон – подала в суд боксера. Вона звинувачує його у крадіжці ювелірних виробів на загальну суму у 3 мільйони доларів.

Джексон стверджує, що Флойд вкрав у неї кільце з діамантами за 2,5 мільйона доларів, сережки з діамантами 10 каратів за 250 тисяч доларів, діамантовий браслет вартістю у 100 тисяч доларів, наручний годинник Chanel за 32 тисяч доларів, кольє з діамантами за 20 тисяч доларів та намисто Louis Vuitton за 21 тисячу доларів, повідомляє The Source.

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Також, за словами Шантель, Мейвезер вкрав у неї ряд інших прикрас, вартість яких не встановлена. У списку значаться платинові та золоті моделі наручних годинників з діамантами Rolex MasterPiece, діамантові наручний годинник Rolex, діамантове намисто та діамантова манжета.

Судові справи між Шантель Джексон та Флойдом Майвезером тягнуться ще від 2014 року. Тоді акторка звинуватила свого колишнього нареченого в тому, що він душив її в момент сварки, приставляв пістолет до її голови, виклав картинку з УЗД у Facebook та публічно звинуватив її в тому, що вона зробила аборт і не дала народитися їх двом близнюкам. Згодом Флойд Майвезер подав зустрічний позов проти Джексон, звинувачуючи її у використанні його кредитних карт без дозволу та крадіжці грошей. Шантель себе винною не визнає.

Флойд Майвезер-молодший– непереможний американський боксер-професіонал, що виступав в напівсередній вазі. Він провів 50 поєдинків на професійному ринзі, вигравши всі. 27 боїв він закінчив нокаутом суперника. Багаторазовий чемпіон світу за різними версіями в другій напівлегкій, легкій, першій напівсередній, напівсередній, першій середній вазі. На Олімпійських іграх в Атланті у 1996 році виграв бронзову медаль.



26 серпня 2017 року, відбувся бій між Флойдом Мейвезером та бійцем змішаного стилю, поточним Чемпіоном UFC у легкій вазі Конором Макгрегором. Бій відбувався за правилами боксу. Мейвезер здобув перемогу технічним нокаутом у 10-ому раунді. У пресі бій отримав звання "Грошовий бій" (англ. The Money Fight) або "найдорожчий бій в історії", оскільки організатори заробили на ньому 600 мільйонів доларів, а гонорари склали 100 мільйонів та 30 мільйонів доларів відповідно переможцю і переможеному. Хлча згодом Флойд майвезер заявив, що завдяки рекламним контрактам та платній трансляції йому вдалося заробити на цьому поєдинку 300 мільйонів доларів.