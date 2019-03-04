Відомого українського боксера звинувачують у вживанні наркотиків: фото
Колишня дівчина українського боксера першої напівсередньої ваги Івана Редкача (22-4-1, 17 КО) натякнула, що боксер вживає заборонені речовини.
Дівчина продовжує компрометувати свого коханого на його сторінці в Instagram, після того, як викрила його в зраді.
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І якщо раніше брюнетка виставляла особисті листування і фотографії спортсмена, то одним з останніх постів вона зробила натяк на те, що Редкач вживає заборонені речовини.
Дівчина Івана Редкача звинуватила боксера у вживанні наркотиків
Спорт 24 повідомляв, що в останньому поєдинку Іван Редкач переміг американця Тайрона Харріса (26-14, 16 КО). Редкач нокаутував свого досвідченого суперника вже в першому раунді.
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