Відомого українського тренера довічно відсторонили від футболу за договірні матчі

Українського тренера Олександра Севідова пожиттєво відсторонили від футболу через договірні матчі.

Про це розповів ведучий програми "Великий Футбол" Олександр Денисов.

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В рамках декількох, не пов'язаних між собою розслідувань щодо договірних матчів, назавжди будуть відсторонені від футболу два функціонери. Це Ростислав Козар, президент "Сум". І ще одна людина, яка працювала у багатьох українських клубах – це Олександр Севідов. Рішення про їх дискваліфікацію з'явиться найближчим часом,

– сказав Денисов.

Севідов, останнім місцем роботи якого в Україні був ПФК "Суми", де він обіймав посаду консультанта головного тренера, разом з президентом сумського клубу Ростиславом Козарем звинувачується в проведенні махінацій, пов'язаних з підкупом арбітрів або суперників, ставками на фіксовані результати в матчах за участю ПФК "Суми".

Раніше Спорт 24 писав, що контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України позбавив ПФК "Суми" статусу професійного клубу.

Також нагадаємо, що в 2016 році в Першій лізі чемпіонату України відбувся договірний матч між "Маріуполем" і "Гірник-Спортом". Тренував маріупольську команду тоді Олександр Севідов.

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