Відомого українського тренера звільнили з клубу із Білорусі через політичні причини

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Роман Пилипчук
Роман Пилипчук / ФК "Динамо" Мінськ

Український фахівець Роман Пилипчук за взаємною згодою двох сторін покинув пост головного тренера мінського "Динамо".

У заяві клубу наголошувалось, що головною причиною розлучення став запропонований перегляд контрактних зобов'язань через нестабільну фінансову ситуацію в мінському клубі.

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Однак, в інтерв'ю сайту euro-football.ru помічник Романа Пилипчука Денис Попов розповів, що це було політичне рішення.

У клубі відбулася зміна керівництва. До цього у нього був приватний власник Чиж, а зараз команда стала бюджетною від Міськвиконкому. Це більше політичний момент: там вирішили, що тренувати команду повинні бути місцеві білоруські фахівці. Нам так і сказали – що ми, на жаль, йдемо не за спортивним принципом, 
– розповів Попов.

Спорт 24 писав, що Роман Пилипчук очолив "Динамо" тільки 1 лютого 2019 року.

До цього він працював головним тренером у молдавській "Дачіє", донецькому "Олімпіку", латвійському "Спартаку", а також асистентом в російських клубах "Шинник", "Балтика", московському "Динамо", "Ахмат", московському "Спартаку", а також у національній та молодіжній збірній Таджикистану.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Новини Білорусі
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