У відомому українському клубі підтвердили випадок зараження COVID-19

У рівненському "Вересі", який виступає в Другій лізі України, підтвердили випадок зараження COVID-19. Коронавірус виявили у співробітника клубу.

Президент "Вереса" Іван Надєїн розповів, що один із співробітників клубу здав позитивний тест на COVID-19, інформує Sport Arena.

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Ситуація на Рівненщині непроста. У нас, наприклад, слава Богу, зі спортивної частини захворювань немає, а по адміністративній – є людина, яка, відповідно, має позитивний тест,

– розповів Надєїн.

Поки єдиним професійним футболістом в Україні, в якого підтвердили COVID-19, є гравець закарпатського "Минаю" Ігор Вагін.

Станом на 22 травня в Україні офіційно підтверджено 20 148 випадків зараження COVID-19, 6 585 осіб одужало, 588, на жаль, померло.

"Верес" більше не зіграє у сезоні

У четвер, 21 травня, відбулася Раді ліг, на якій клуби прийняли рішення достроково завершити чемпіонат у Другій лізі.

"Верес" на момент зупинки першості займав третє місце в групі А і не зможе підвищитися у класі.

Втім, питання щодо обміну клубами між лігами буде вирішуватися після завершення голосування по дограванню Першої ліги України.