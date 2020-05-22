24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

У відомому українському клубі підтвердили випадок зараження COVID-19

-
Верес з Рівного підтвердив випадок зараження COVID-19
У відомому українському клубі підтвердили випадок зараження COVID-19 / facebook.com/veres.club

У рівненському "Вересі", який виступає в Другій лізі України, підтвердили випадок зараження COVID-19. Коронавірус виявили у співробітника клубу.

Президент "Вереса" Іван Надєїн розповів, що один із співробітників клубу здав позитивний тест на COVID-19, інформує Sport Arena.

До речі На "Шахтар" без лідерів: футболісти "Динамо" заповнили клубний лазарет

Ситуація на Рівненщині непроста. У нас, наприклад, слава Богу, зі спортивної частини захворювань немає, а по адміністративній – є людина, яка, відповідно, має позитивний тест,
– розповів Надєїн.

Поки єдиним професійним футболістом в Україні, в якого підтвердили COVID-19, є гравець закарпатського "Минаю" Ігор Вагін.

Станом на 22 травня в Україні офіційно підтверджено 20 148 випадків зараження COVID-19, 6 585 осіб одужало, 588, на жаль, померло.

"Верес" більше не зіграє у сезоні

У четвер, 21 травня, відбулася Раді ліг, на якій клуби прийняли рішення достроково завершити чемпіонат у Другій лізі.

"Верес" на момент зупинки першості займав третє місце в групі А і не зможе підвищитися у класі.

Втім, питання щодо обміну клубами між лігами буде вирішуватися після завершення голосування по дограванню Першої ліги України.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Здоров'я Рівне Коронавірус в Україні Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Секс-ляльки замість фанатів: корейський клуб оштрафували за оригінальне заповнення трибун – фото
21 травня , 17:33 Секс-ляльки замість фанатів: корейський клуб оштрафували за оригінальне заповнення трибун – фото
Юрій Семенюк
Усик і Світоліна у вишиванці: як українські спортсмени вітають зі святом – яскраві фото
21 травня , 15:10 Усик і Світоліна у вишиванці: як українські спортсмени вітають зі святом – яскраві фото
Михайло Гема
Бив у стегно: український баскетболіст зізнався, що хотів навмисне травмувати Кобі Браянта
20 травня , 17:14 Бив у стегно: український баскетболіст зізнався, що хотів навмисне травмувати Кобі Браянта
Юрій Семенюк