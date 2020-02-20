Відповідь Ломаченку: кікбоксер Журавльов записав патріотичне відео з українськими військовими

Український кікбоксер Павло Журавльов опублікував відео з українськими військовими. На відео – тренування курсантів ВМС, де свого часу служив сам Журавльов.

На відео також зачитано текст. Приводимо його мовою оригіналу. Автор вірша – "Розумна білочка".

Когда враг появился на горизонте,

За оружие браться ты не спеши.

Ослепляют мечи восходящие солнце.

Роковую ошибку не соверши.



Враг ли он, или просто друг?

Отличается цветом кожи, религии, веры.

Чем не такой?

Разве враги кто на нас не похожи?



Я православный, брат – мусульманин,

Правда по крови ми не братья.

Он – украинец, он – крымский татарин,

В его обиходе два языка.



Он другой, но уверен я,

Что в любом бою прикроет мне спину.

Он другой, но поверь,

Как и я – любит и ценит свою Украину.



Братья, на русском я к вам обращаюсь,

Так как на русском со мною говорила мать.

Так воспитала меня Украина.

За нее готов воевать.



Но враг для меня не тот, кто другой.

Не тот, кто владеет мечом и секирой.

А тот, кто поверил, что над головой

Чистое небо получит силой.



Одессит, луганчанин, католик, львовянин,

Не верой и не языком украинцы едины.

Русскоязычный, православный, татарин,

Ми любимо разом нашу країну!

Нагадаємо, Павло Журавльов відреагував на опубліковане Василем Ломаченком відео з російськими військовими. Він висловився, що Ломаченко має пояснити своє ставлення до "зелених чоловічків".

Сам Павло Журавльов – колишній офіцер Військово-морських сил України.

Скандал з Ломаченком