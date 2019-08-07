Відправили в дубль: спортивний директор "Рубіна" розповів, як Ребров випивав у Росії

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Сергій Ребров
Сергій Ребров / Фото з відкритих джерел

Спортивний директор "Рубіна" Рустем Сайманов розповів історію часів виступу в Росії Сергія Реброва.

Сайманов пригадав історію, як Сергій Ребров проводив в російській Казані вільний час.

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У нас Серьога Ребров був. Він якось з Бухаровим випив в ресторані. Бухар приходить мертвий, його в дубль заслали.

Його викликає Бердиєв і каже: "Саша, не якшайся ти з ним. Він же прийшов з "Динамо" Київ. Бачиш, ви вчора разом бухнули, він сьогодні на тренуванні кращим був, а ти тиждень будеш відходити,
– сказав Сайманов на Youtube-каналі "КраСава".

До слова, Ребров виступав за "Рубін" з 2008-го по 2009 рік, після чого завершив кар'єру гравця. Всього в російському клубі провів 31 матч, забив 5 м'ячів.

Спорт 24 писав, що угорський "Ференцварош", яким керує українець Сергій Ребров, у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів на виїзді зіграв внічию із загребським "Динамо" – 1:1.

 

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Теги: Новини Росії Спорт Футбол Сергій Ребров
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