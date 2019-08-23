Одразу вісім клубів з Іспанії хочуть підписати гравця збірної України

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Василь Кравець
Василь Кравець / Фото з відкритих джерел

Захисник "Леганеса" Василь Кравець може на правах оренди продовжити кар'єру в другому за силою чемпіонаті Іспанії.

За інформацією elgoldigital.com, головним претендентом на українського гравця вважається "Сарагоса".

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Крім "арагонців", інтерес до Кравця приписують "Малазі", "Кадісу", "Ов'єдо", "Альмерії", "Луго" і "Жироні". Також серед претендентів на захисника називається і "Альбасете", за який виступає український нападник Роман Зозуля.

До слова, Кравець перейшов в "Леганес" із "Луго" на початку цього року. 22-річний українець відіграв за "пепінерос" 6 матчів в минулому чемпіонаті Іспанії. У першому турі нинішнього розіграшу Ла Ліги Кравець не потрапив навіть до заявки на поєдинок проти "Осасуни" (0:1).

В цілому, в Іспанії Кравець грає з січня 2017 року, саме тоді він перейшов у "Луго" з "Карпат".

Спорт 24 писав, що Василь Кравець може покинути "Леганес" ще цього літа. Українець не переконав тренерський штаб під час передсезонних зборів і Маурісіо Пеллегріно не розраховує на нього в цьому сезоні.

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Теги: Спорт Футбол Василь Кравець
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