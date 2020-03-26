Відставка Рафаїлова у "Зорі": ЗМІ назвали несподівану причину конфлікту

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов 26 березня покидає луганський клуб. Рафаїлов не називає причини відставки, тоді як ЗМІ пишуть про конфлікт з власником клубу Євгеном Геллером.

Як повідомляє Tribuna.com, головна претензія Геллера – останнім часом "Зоря" продала мало гравців, а власник не хоче витрачати свої гроші на клуб.

Після цього Рафаїлом начебто сам звільнився.

Читайте також Чемпіонат України можуть завершити за сценарієм вигідним для "Динамо" або "Зорі"

Також Tribuna.com інформує, що зараз в луганській команді є борги по зарплатах за декілька місяців.

26 березня – останній день Рафаїлова у "Зорі".

Чи справді у "Зорі" проблеми з продажем гравців?

Якщо вірити даним порталу Transfermarkt, у сезоні 2019/2020 "Зорю" покинули 11 футболістів.

Transfermarkt повідомляє, що луганці отримали гроші тільки за перехід Олександра Караваєва у "Динамо" – 1,25 мільйона євро.

Інші трансфери були безкоштовними або ж портал не володіє інформацією про них.

Водночас у сезоні 2018/2019 луганці теж продали 11 футболістів, однак за трансфер п'яти футболістів отримали гроші.

За даними Transfermarkt, "Зоря" продала Андрія Луніна, Ігоря Харатіна, Олександра Сватка, Євгена Опанасенка та Юрі на загальну суму приблизно 11 мільйонів євро.

Відставка Рафаїлова: головне

Інформація про те, що Рафаїлов покидає "Зорю" з'явилася у четвер, 19 березня. Спершу гендиректор луганців не підтвердив відставку.

Згодом "Футбол NEWS" повідомили, що в Рафаїлова непорозуміння з власником "Зорі" Євгеном Геллером.

Але й цю інформацію Рафаїлов спершу відмовився коментувати.

Також "Футбол NEWS" повідомили, що ексглава Української прем'єр-ліги Володимир Генінсон один з кандидатів на посаду гендиректора "Зорі".

24 березня Рафаїлов підтвердив, що йде з луганської команди. Водночас він відмовляється коментувати причини відставки.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.