Відсторонений за договірні матчі президент ФК "Суми" розповів, скільки отримувала його команда

Президент футбольного клубу "Суми" Ростислав Козар, якого довічно відлучили від футболу за участь в договірних матчах, розповів за що його клуб отримував гроші.

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За словами Козара, клуб отримував гроші від інших команд за перемоги над суперниками. Про це він заявив у коментарі виданню Tribuna.

"Після зими (у 2018 році, – прим. авт.) ставили задачу виходу в УПЛ "Геліос", "Десна", "Колос", "Арсенал" та "Інгулець". Ми починаємо з "Геліосом". І починається – якщо візьмете три очки, отримаєте стільки. І так за "Геліос" ми отримали 400 тисяч гривень, за "Полтаву" – 500 тисяч гривень. Футболісти отримували найбільші преміальні в Першій лізі, грошей вистачило на зарплати та на закриття виїздів. Виходило так, що за перші чотири матчі ми заробили 750-800 тисяч гривень за преміальні від інших клубів", – переконує Ростислав Козар.

Але клуб не завжди отримував пропоновані "преміальні".

"На останню гру з "Арсеналом" тільки з одного боку давали 500 тисяч гривень за те, що ми заберемо очки. Але ми програли. А зараз показують так, що ми це все купили та виграли нечесно", – заявив президент "Сум".

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Нагадаємо, Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України позбавив "Суми" статусу професійного клубу. Команду зняли із змагань. Ростиславу Козару довічно заборонили займатися футбольною діяльністю. Також довічно дискваліфікували чотирьох гравців клубу.