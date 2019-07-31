Відтепер ми думаємо тільки про "Динамо", – Сергій Ребров

Визначився суперник угорського "Ференцвароша" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Команда під керівництвом Сергія Реброва, з українцями Олександром Зубковим, Ігорем Харатіним і Данилом Ігнатенком, зіграє проти загребського "Динамо".

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Сергій Ребров розповів прес-службі клубу про майбутні матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Відтепер ми думаємо тільки про "Динамо" Загреб, у гравців буде вихідний завтра, а потім ми починаємо готуватися до наступного раунду. Так, я не заперечую, що вже дивився перший матч Загреба, але я не розповів гравцям, що я там побачив. Я неодноразово говорив, що Ліга чемпіонів – це матчі другого рівня.



Я радий, що гравці серйозно поставилися до цих ігор. Вибачте, що ми не виграли, але я вважаю, що у нашої команди є прогрес,

– сказав Ребров.

У своєму протистоянні 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" легко пройшло чемпіона Грузії "Сабуртало", обігравши суперника в двох матчах (2:0, 3:0). "Ференцварош", в свою чергу, пройшов мальтійську "Валлетту".

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