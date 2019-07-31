Відтепер ми думаємо тільки про "Динамо", – Сергій Ребров

222 Читать новость на русском
Сергій Ребров
Сергій Ребров / ФК "Ференцварош"

Визначився суперник угорського "Ференцвароша" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Команда під керівництвом Сергія Реброва, з українцями Олександром Зубковим, Ігорем Харатіним і Данилом Ігнатенком, зіграє проти загребського "Динамо".

Молодець! Мар'ян Швед забив гол у дебютному матчі за "Селтік" у Лізі чемпіонів: відео

Сергій Ребров розповів прес-службі клубу про майбутні матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Відтепер ми думаємо тільки про "Динамо" Загреб, у гравців буде вихідний завтра, а потім ми починаємо готуватися до наступного раунду. Так, я не заперечую, що вже дивився перший матч Загреба, але я не розповів гравцям, що я там побачив. Я неодноразово говорив, що Ліга чемпіонів – це матчі другого рівня.

Я радий, що гравці серйозно поставилися до цих ігор. Вибачте, що ми не виграли, але я вважаю, що у нашої команди є прогрес,
– сказав Ребров.

У своєму протистоянні 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" легко пройшло чемпіона Грузії "Сабуртало", обігравши суперника в двох матчах (2:0, 3:0). "Ференцварош", в свою чергу, пройшов мальтійську "Валлетту".

Читайте також: Ліга чемпіонів: результати матчів 30 липня

blog_ava
Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
сьогодні
159271
Теги: Спорт Футбол ФК Ференцварош Ліга чемпіонів Сергій Ребров
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
25 років світовому рекорду Сергія Бубки: відео феноменального стрибка
сьогодні 09:58 25 років світовому рекорду Сергія Бубки: відео феноменального стрибка
773
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 липня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10924
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5793
"Львів" вирвав перемогу в "Десни": відео
30 липня 20:55 "Львів" вирвав перемогу в "Десни": відео
672
У чемпіонаті України з футболу набрав обертів новий скандал через телепул: що сталося
30 липня 17:26 У чемпіонаті України з футболу набрав обертів новий скандал через телепул: що сталося
1444
Новини
Більше новин
Залиште відгук