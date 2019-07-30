Відверта розмова з Ярославом Зубрицьким про сучасний стан та проблеми українського баскетболу

Ярослав Зубрицький легенда львівського баскетболу. Він не один рік грав за БК "Політехніка-Галичина" де був лідерам та капітаном. Останні чотири роки він робить все для того щоб зберегти команду у Вищій лізі та розвиває молодих гравців.

В інтерв’ю Спорт 24 Ярослав розповів про розвиток студентського баскетболу, чи буде наступного року виступати "Львівська Політехніка", скільки коштів треба для фінансування команд Вищої та Суперліги, своє ставлення до стрітболу, позитиви та негативи українського баскетболу, роль федерації та нового тренера збірної.

Молоді гравці отримали більше ігрової практики

– Як оціните попередній сезон "Львівської-Політехніки" у Вищій лізі?

– На початку все було добре. Так вийшло, що з’явились певні додаткові кошти, і ми змогли взяти деклька досвідчених гравців. Якби ми зберегли той склад, що був на початку, то задачі, які перед нами ставились (потрапити в четвірку у підгрупі), були б виконані. На жаль, ситуація змінилась в середині сезону. В листопаді клуб з Суперліги попросив мене відпустити Станіслава Завадського. В його контракті було прописана опція, що він може покинути наш клуб лише після Нового року. Але було очевидно, що для нього краще грати в Суперлізі, тому ми вирішили відпустити його. Я слідкував за його грою, він провів досить непоганий сезон. Для його кар’єри гравця це добре, і я надіюсь, в наступному році він продовжить грати в Суперлізі.

Після Нового року більше коштів не з’явилося. Була надія, що вони появляться і ми зможемо підсилитись, або хоча б зберегти тих, хто є. Потім у нас травмувався Петренко. Стало очевидно, що у четвірку ми не потрапимо. З усіма "легіонерами" була домовленість, що якщо ми не потрапляємо в четвірку, то їх всіх відпускаємо. Клуб так і зробив. Ми не мали претензій до них, а вони до нас.

Для молодих гравців це був плюс, адже у них стало більше ігрової практики. Вони почали більше часу проводити на майданчику. Але все одно шкода, що ми не потрапили в четвірку.

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– В попередньому сезоні команда ще взяла участь у Бізнес лізі, Студентському чемпіонаті та Студентському чемпіонаті зі стрітболу. Молоді гравці витримували такий ритм?

– Чому ми заявились у Бізнес лігу? У нас була задача потрапити в четвірку. Тому я думав, що у Бізнес лізі будуть грати ті гравці, які отримують мало ігрового часу у Вищій лізі. На початку так і було. Але потім все змінилось, тому хлопці грали у всіх чемпіонатах. Було важко, але для них це хороший досвід.

Фінальна гра Бізнес ліги зібрала дуже багато вболівальників. Була дуже хороша атмосфера. Вболівальники скучили за чоловічим баскетболом, навіть на такому рівні. Більшість вболівали проти нас, бо аматорські команди завжди хочуть обіграти "Львівську Політехніку". Але навіть таким молодіжним складом, бо в команді залишилися самі студенти, ми змогли перемогти. Гра вийшла дуже хороша, всі отримали багато задоволення і позитивних емоцій.

– Чи бачите Ви прогрес у молодих гравців?

– Так. Думаю, що одним з тих, хто може піти на підвищення, є Данило Кич. В нього є багато перспектив. Павло Кич міг би зіграти ще краще, але поки що не може залікувати свої травми. Максим Викрикач отримав хороший досвід Бізнес ліги, здобув там впевненість, і вже в студентському чемпіонаті в Черкасах досить добре зіграв. Богдану Степанченко трошки зросту не вистачає, але в нього є велике бажання грати. Артем Соловей має до нас поступити, й для нього наступний сезон буде хорошим. Також в кінці сезону значно краще став грати Дмитро Клебан. Я вважаю, що перспектива є у всіх молодих гравців, тільки треба продовжувати багато працювати.

Наразі до мене не зверталися з жодного з клубів щодо моїх гравців. Я й не сильно хочу їх відпускати. Але думаю, що якщо не цього року, то наступного когось точно заберуть. Поки що гравців стримує те, що вони ще студенти університету і хочуть довчитись.

– У наступному сезоні команда буде виступати у Вищій лізі?

Буде. Сподіваюсь, що все буде добре. Є два варіанти. Або ми будемо грати своїми львівськими, зберемо найкращих гравців, які є. Можливо ще візьмемо тих, хто не зі Львова, але грав у баскетбол і навчався тут. В основному це буде молодь. Другий варіант, якщо будуть залучені кошти, то по сценарію минулого року, долучимо 3-4 досвідчених виконавців і будемо боротись за вихід з підгрупи.

– В яких змаганнях буде брати участь команда наступного сезону?

– Нічого не зміниться. Плануємо грати у Вищій лізі, Студентському чемпіонаті та стрітбольному чемпіонаті, а також у Бізнес лізі. Тільки визначусь ще щодо Бізнес ліги. Там мають грати тільки ті гравці, хто має дуже мало ігрового часу у Вищій лізі. Сама назва чемпіонату говорить за себе. Люди з бізнесу приходять пограти у своє задоволення. Тому там мають грати наші хлопці, які не мають практики. Або якщо буде Чемпіонат Львова, якого не було минулого сезону, то там нам буде цікавіше і може ми заявимось туди.

– Як оціните рівень Вищої ліги?

– Піднявся. Став набагато сильніший цього року. З кожним роком рівень піднімається. Тут все взаємопов’язано: піднімається Суперліга, піднімається і Вища. Не той рівень, що був колись, але дуже непоганий. На жаль, трошки просіла "Говерла", але Луцьк піднявся. В загальному, рівень хороший.

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– Чи готова команда, яка перемогла у Вищій лізі, грати без суттєвого підсилення у Суперлізі?

– Якщо говорити про "Прометей", який виграв Вищу лігу, то ця команда вже була рівня Суперліги по рівню гравців. Якщо брати Рівне чи Тернопіль, то підсилення однозначно має бути, бо рівень Суперліги вищий. Зараз є різниця між лігами, але не така колосальна, як колись.

– У Вищій лізі є гравці, які вже готові виступати у Суперлізі?

– В кожні команді є такі виконавці. Є молодь, якій можна давати шанс попробувати свої сили у Суперлізі. Але тут є нюанс з тим, що в Суперлізі команди мають свої задачі, і в них немає можливості комусь давати шанс і очікувати на результат. Наприклад, в Черкасах, Южному і деяких інших командах Суперліги у цьому плані легше, бо в них є друга команда, і їм простіше слідкувати за гравцями та залучати до першої команди.

– Як Вам регламент змагань?

Тепер буде плей-офф зразу після завершення змагань у підгрупах. Стане менше ігор, але й менше витрат. Питання коштів стоїть завжди, тому, в принципі, непоганий варіант. Гра за системою плей-офф дасть можливість пограти з іншими регіонами, це добре. Буде цікаво і можна зекономити кошти – золота середина.

– Є вже інформація хто буде суперником в наступному сезоні?

– Ситуація ще не зрозуміла. В Суперлізі має бути 9 команд – додається "Прометей" (Кам'янське). По Вищій лізі кажуть, що Кам’янець-Подільський має бажання зайти. Є розмови про Калуш. Щодо Східного регіону, то не пам’ятаю щоб говорили на Виконкомі про нові команди. За кількістю команд, то точно має бути 16-18 клубів. Якщо до нас хтось зайде, то з підгрупи заберуть Дніпро або Черкаси. Але ще не ясно, що буде з "Говерлою". В нас виходить дуже рівна і хороша підгрупа, тому ігри мають бути цікаві.

– Хто з українських гравців вразив чи здивував Вас у минулому сезоні?

– То треба сидіти і думати. Так, щоб хтось запав в пам’ять, то немає. Павлов непогано додав. Досвідченні грають на своєму рівні, молодь підтягується. А вау-ефекту ні від кого не було.

По роботі ФБУ бачу тільки одні плюси

– Минулого сезону всіх зобов’язали вести онлайн-трансляції матчів. Який результат це дало?

– Дивлюсь на це як вболівальник: хочеш подивитись матч – є трансляція. Тому тільки позитивно оцінюю. Навіть ми перебороли, домовились і зробили трансляцію. Для тих, хто розбирається у баскетболі і хоче бачити деталі, все одно краще прийти на гру. А любителі баскетболу тепер мають можливість подивитись гру будь-якої команди.

– Як оціните роботу Федерації баскетболу України?

– По роботі ФБУ бачу тільки одні плюси. Залучають багато державних коштів, спонсорів, багато збірних є (від 14 до 20 років). Іде постійний процес роботи з тренерами, залучають нових спеціалістів для юніорських збірних. Їх роботу видно.

Стрітбол дуже активно розвивається. Наразі мінус, що ми не можемо його розділити. Має бути окремо 5х5 і 3х3. Але це через те, що не вистачає гравців. З часом вони підростуть, і буде окремо. У нас навіть успіхів більше в 3х3, аніж в такому баскетболі. Але я більше вболіваю за 5х5.

– А як оцінити роботу місцевої федерації?

– На жаль, зараз великий акцент тільки на жіночий баскетбол. За словами Романа Іванціва (очолює Львівську обласну федерацію баскетболу – прим. ред.), вони хотіли зробити рекламу і популяризацію баскетболу, щоб про них почули. З чоловічим поки що важко, і наразі ми не можемо знайти точки дотику.

Поки не розумію, який шлях у федерації по чоловічому баскетболу. Можливо вони мають завдання зробити ще пару команд. Наразі ми є як "Львівська Політехніка" (мається на увазі університетський клуб – прим. авт.). Університет буде далі підтримувати команду, давати найнеобхідніше. Для молодих ми маємо проживання, зал. А для залучення досвідчених виконавців шукаю спонсорів. Хочемо матчі проводити в палаці спорту "Галичина". Там комфортніше, паркет кращий, більше людей прийде. На це потрібні кошти. Наразі федерація робить акцент на дитячому баскетболі, і минулого року на жіночому. Цього року конкретики по чоловічому не бачив. Думаю, чоловічий БК "Львів-УАД" залишиться у Першій лізі.

– Утримувати жіночу команду дешевше ніж чоловічу?

– Однозначно. Там дешевші заявки і суддівство. Так склалось, що там менша зарплата. Це не тільки в Україні, а всюди. При всій повазі до жінок, але чоловічий баскетбол більш видовищний, і це впливає на розмір зарплат.

– Чи будете співпрацювати з Клубом ігрових видів спорту, що почав діяти у Львові?

– Пробував з ними говорити, але конкретики наразі немає. Вони сказали, що для початку мають розуміти нашу співпрацю із обласною федерацією та бачити об’єднану роботу. А ми наразі не маємо спільного бачення розвитку команди. Цього року вже точно не будемо працювати, бо коштів немає. Будемо говорити про наступний рік.

Також минулого року було виділено 600 тисяч гривень з обласного бюджету для розвитку баскетболу, а цього приблизно 50 тисяч гривень.

– Розвиток вуличної інфраструктури дає додатковий поштовх для розвитку баскетболу?

– Однозначно. Це дуже великий плюс. Якщо в кожному районі будуть такі баскетбольні майданчики (мається на увазі, як в центрі Львова – прим. авт.), то буде дуже добре. Мене тішить, що прикладається максимум зусиль, щоб в місті розвивалась загальна спортивна інфраструктура.

Мінімальний бюджет команди Суперліги – 5 мільйонів гривень

– Бюджет команди Вищої ліги і Суперліги: наскільки велика різниця?

– Для Вищої ліги мінімальний бюджет команди в районі 600 тисяч гривень. Це тільки для того, щоб вистачило для поїздок, прийом команд, оплата внесків і все. Середній бюджет – 1,5 мільйона гривень. Якщо мати таку суму, то можна створювати конкурентоспроможну команду, щоб потрапити в четвірку. І це я рахую по мінімуму. Для прикладу, якщо запрошувати гравців з інших міст, то треба винаймати квартири. Вони зразу піднімають бюджет. Для молоді університет може виділити кімнату в гуртожитку, і це супер.

При переході в Суперлігу бюджет дуже сильно виростає. Мінімальний бюджет – це 5 мільйонів гривень. Ти будеш грати, але малоймовірно, що покажеш результат.

– Який рівень доходів баскетболістів в Україні?

– В Суперлізі, з того, що знаю, від півтори до чотирьох тисяч доларів. У Вищій лізі зарплата 25 тисяч гривень вважається хорошою. Але це мало. Цих коштів недостатньо, щоб гравець після закінчення кар’єри мав запас за собою, і міг спокійно влитись в нове життя

– Як, на Вашу думку, можна залучити спонсорів у баскетбол?

– Не знаю. Судячи по тих розмовах, що мав я, то перш за все людині повинен бути цікавий сам баскетбол. Якщо людина мала відношення до баскетболу, їй подобається ця гра, і вона має бажання розвивати баскетбол. Можливий варіант – піар завдяки допомозі спорту. Наразі не бачу бізнесменів, яких цікавить реклама через баскетбол.

Є спроби створити окрему студентську лігу

– Назвіть позитивні тенденції в українському баскетболі за останній рік.

– Подобається, що у Вищій лізі залучено багато команд. Були цікаві матчі в плей-офф. У Першій лізі теж багато команд. Ніхто не знімався протягом сезону. Є зацікавленість команд Першої ліги підвищуватись у класі та розвиватись. Також великим позитивом є розвиток стрітболу.

– Які є негативні тенденції?

– Тут все просто – відсутність грошей. Якщо буде хороше фінансування, то буде можливість запрошувати сильніших гравців і швидше розвивати чемпіонат. І все інше теж пов’язане з грошима. Якщо десь появляється хороший гравець, його одразу забирають іноземні клуби, бо там кращі умови. Для гравців це звичайно плюс. Але для національної збірної важливо, щоб федерація залучала цих виконавців до складу збірної.

– Чому погано чи добре, коли одні і ті самі гравці грають баскетбол 5х5 і 3х3?

– Як для мене, то влітку треба брати відпочинок, а не продовжувати грати в 3х3. Молодим гравця цікаво виступати, досвідчених просять взяти участь. Це не сильний плюс для гравців, бо вони не мають повноцінного відпочинку у міжсезоння.

Щоб вони в чомусь додали… Граючи 3х3, суттєво додати в 5х5 не вийде. Тому треба розділяти. Але стрітбол приносить їм заробіток. Треба, щоб в 5х5 гравці могли заробити так, щоби спокійно відпочивати влітку. Думаю, років за п’ять до цього прийдемо. Можливо і федерація заборонить грати у різних видах одночасно.

– Чи немає ризику, що тоді відбудеться відтік гравців із 5х5 до 3х3?

– Не знаю. Якщо все буде добре в 5х5, то такого не повинно статись. Особисто я б не хотів у стрітбол грати. Для мене це дуже важко. Ти граєш 10 хв, відпочиваєш і через 2-3 гри знову граєш. Це не мій ритм. В 5х5 грати важче, але цікавіше. 3х3 він простіший, але динамічніший. Я б ніколи не поміняв ці види баскетболу. Не можу сказати про інших, кожен зробить свій вибір сам.

– Як оціните розвиток студентського баскетболу?

– Федерація баскетболу України активно підтримує студентський баскетбол. Я дуже задоволений, що є можливість грати в студентській лізі. В ній частину витрат бере на себе ФБУ. В деяких випадках покриває всі витрати. Зараз ФБУ планує створити окрему студентську лігу. Але в нашому випадку студенти грають ще й у Вищій лізі, тому це важко втілити. Треба тоді чітко розділити хто і де має грати. Але скоріше за все виникне брак виконавців. Те, що студентський баскетбол розвивається, і там можна знайти перспективних гравців – це однозначно плюс.

– Можна говорити про те, що студентський баскетбол замінив юнацькі команди?

– Так. У нас 10-11 класи вже не мають так багато змагань. Утворюється розрив між дитячим баскетболом та дорослим. Наприклад, Данило Кич останні 2 роки просто ходив до нас тренуватись, бо не мав достатньо ігрової практики в старшому шкільному віці, особливо у 11 класі. Для нього це стало великим плюсом, бо з першого року в основній команді зразу добре грав. Було б добре, якби повернулись до практики дублів команд, що грають у Суперлізі. Але наразі все впирається у фінанси.

– Федерація дуже жорстка у питаннях вимог до команд?

– Так. Але в процесі всі ці питання обговорюються і деякі нюанси можна пояснити та скорегувати. Федерація все розуміє і готова іти на поступки в деяких питаннях. Не можна сказати, що якщо всіх вимог не буде виконано, то команду виключають зі змагань. Проте вона завжди нагадує, що треба поміняти, що зробити та контролює процес. Федерація задала планку, яка має бути, і робить все для того, щоб команди їй відповідали, якщо не зараз, то в майбутньому. Наприклад, ФБУ зобов’язала всі команди у Вищій лізі робити онлайн-трансляції ігор, вести хорошу і якісну статистику – це плюс.

– Чи є збільшення зацікавленості у дітей до баскетболу?

– По різному буває. Якщо постійно працювати, заохочувати, проводити заходи в школі, то діти починають приходити на баскетбол. Але це дуже велика та об’ємна робота. Треба працювати не тільки із дітьми, а й з директорами шкіл, батьками. Правда є нюанс. Шкільні зали – це біда. Там, в принципі, немає стандартних залів. Головне, щоб це працювало, навіть у таких залах, щоб діти мали фізичний розвиток.

Багатскіс з того розряду іноземців, що можна сказати наш

– Чого не вистачило команді Мурзіна?

Було багато прикрих поразок, десь не пощастило. В деяких матчах вони вели більше 15 очок і не втримали перевагу. Можливо, коли вже була велика перевага, то треба було зменшити ротацію. Хай грає 7-8 виконавців, які зловили кураж. У них все виходить, то хай грають далі. Зі сторони важко судити. Як тренер розумію, що зробив би так і так. Але коли ти ведеш гру, то маєш інше бачення і розуміння ситуації.

– Новий тренер збірної України Айнарс Багатскіс – це хороше призначення?

– Він вже працював в Україні, має великий досвід. У нього стиль – швидкий баскетбол, з присутністю в команді снайперів, і зміщенню акцентів гри саме на них. Подивимось, як він буде будувати гру нашої збірної. У нас гравці трошки поііншому звикли грати. Він з того розряду іноземців, що можна сказати наш. Багатскіс довго працював в Україні, його добре знають, і не має виникнути жодних труднощів у порозумінні з командою.

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– Чи добре, коли людина тренує одночасно клуб і збірну?

– Тренер має паралельно тренувати команду, щоб бути в тонусі. Від цього рішення нікому гірше не буде. Він бачить всіх гравців, що грають в чемпіонаті, безпосередньо на майданчику. Тому і в гравців є більше шансів себе показати.

– Вам роботу в збірних не пропонували?

– Мені було б цікаво попрацювати в якомусь зі штабів. Особливо в молодіжних командах. Розмови були, але до конкретики не дійшло.