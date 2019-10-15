Виглядає все дуже добре, зараз Москва розцвіла, – Еліна Світоліна

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася враженням про Москву перед стартом на Кубку Кремля. Світоліна стартує з 1/8 фіналу, оскільки є першим номером посіву.

Перш за все, Світоліна поділилася враженнями від нового стадіону, на якому відбувається турнір. Як відомо, змагання відбуваються у льодовому палаці "Крилатське".

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Виглядає дуже добре. Думаю, це гарна локація, тут багато місця. І це дуже важливо для гравців, адже багато людей залучено, до того ж тут і чоловіки грають. Добре, що дуже багато місця,
– сказала Еліна в коментарі "Чемпіонату".

Разом з тим, Світоліна поділилася враженнями про Москву. На її думку, місто розцвіло в порівнянні з її останнім візитом до столиці Росії.

Якщо чесно, я мало була в Москві – в самому місті. Мені складно судити. Виглядає все дуже добре. Коли в останній раз була, все було в Москві по-іншому. Зараз місто розцвіло,
– зазначила українка.

Також під час спілкування з журналістами Світоліна заявила, що хоче виграти турнір WTA у Москві. Суперницею Еліни в 1/8 фіналу стане переможець пари Онс Жабер – Вероніка Кудерметова.

В основній сітці турніру в Москві виступить й українка Даяна Ястремська. В 1/16 фіналу Даяна зіграє проти представниці Росії Дарії Касаткіної.

Що таке Кубок Кремля?Це професійний тенісний турнір, який з 1990 року проводиться восени в Москві. Турнір належить до категорії WTA Premier – четвертий за престижністю. Призовий фонд турніру $1 032 000.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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