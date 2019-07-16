Виграла чемпіонат Європи, а в аеропорту мене не зустрів жоден журналіст, – легкоатлетка Левченко
Українська висотниця Юлія Левченко після перемоги на молодіжному чемпіонаті Європи (U-23) в шведському Евле розповіла про популярность в Україні.
Після чемпіонату Європи Юлію не зустрів у аеропорту жоден журналіст. Слова легкоатлетки цитує видання "Главком".
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Популярність? Ось повернулася з переможного чемпіонату Європи. З журналістів в аеропорту мене не зустрів ніхто. Тому задирати носа не від чого. Я навіть не до себе уваги прошу, а до спорту в цілому. Діти повинні бачити на телебаченні спорт, в них повинні бути живі герої. Тоді у нашого спорту буде майбутнє,
– сказала Левченко.
Як відомо, Юлія Левченко минулої суботи доповнила колекцію перемог ще одним титулом – вдруге стала чемпіонкою Європи серед спортсменок, не старших 23 років.
Також медаль чемпіонату Європи U-23 в Евле завоював Михайло Гаврилюк, який став третім у метанні молота.