Виграла чемпіонат Європи, а в аеропорту мене не зустрів жоден журналіст, – легкоатлетка Левченко

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Юлія Левченко
Юлія Левченко / Photo by Oliver Hardt/Getty Images for European Athletics

Українська висотниця Юлія Левченко після перемоги на молодіжному чемпіонаті Європи (U-23) в шведському Евле розповіла про популярность в Україні.

Після чемпіонату Європи Юлію не зустрів у аеропорту жоден журналіст. Слова легкоатлетки цитує видання "Главком".

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Популярність? Ось повернулася з переможного чемпіонату Європи. З журналістів в аеропорту мене не зустрів ніхто. Тому задирати носа не від чого. Я навіть не до себе уваги прошу, а до спорту в цілому. Діти повинні бачити на телебаченні спорт, в них повинні бути живі герої. Тоді у нашого спорту буде майбутнє,
– сказала Левченко.

Як відомо, Юлія Левченко минулої суботи доповнила колекцію перемог ще одним титулом – вдруге стала чемпіонкою Європи серед спортсменок, не старших 23 років.

Також медаль чемпіонату Європи U-23 в Евле завоював Михайло Гаврилюк, який став третім у метанні молота.

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Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика Юлія Левченко
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