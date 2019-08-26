Вихованець київського "Динамо" заявив про мрію виступати за збірну Росії

Вихованець київського "Динамо" Данило Лісовий, який нині є півзахисником тульського "Арсеналу", розповів про етапи своєї кар'єри.

Данило Лісовий заявив, що хоче виступати за збірну Росії. Він жив в Києві і пройшов школу "Динамо". Слова гравця наводить прес-служба тульського клубу.

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Виступи за збірну Росії? Ну, а хто про це не мріє? Було б неправильно не ставити таку мету. У юніорську збірну вже викликався, сподіваюся, викличуть і в молодіжну. Будучи гравцем "Арсеналу", з командою U-20 провів 7-8 неофіційних матчів, вони давали тренерам уявлення про кандидатів у молодіжку.

"Я народився в Москві, але Київ мені рідніше. Він мене виховав в футбольному плані, школу закінчив, там сім'я і друзі. Відпустку подобається проводити вдома. Дуже люблю Київ – центр, Хрещатик, правий берег Дніпра. Чи володію українською мовою? Досконало", – сказав футболіст.

Данило Лісовий був в структурі київського "Динамо" з 2015-го по 2016 рік. Зараз хавбек належить "Зеніту", але грає на правах оренди за тульський "Арсенал".

У поточному розіграші чемпіонату Росії Лісовий відіграв всі сім матчів, відзначившись однієї результативною передачею.