Вихованки українського фігурного катання стали зірочками у США

Американські фігуристки українського походження – сестри Єва і Устина Борсук завоювали золоту і бронзову медалі відповідно на першості Східного узбережжя США. Єва відзначилася в юніорській категорії, а Устина – у складі молодшої команди.

За даними Американської асоціації фігурного катання (USFSA), Єва стала першою спортсменкою українського походження, яка отримала "золото" Східного узбережжя США у цьому виді спорту. (Даних про молодші команди немає.) Змагання, у яких взяли участь 146 команд і близько двох з половиною тисяч фігуристів, відбулися днями у місті Вустер (штат Массачусетс).

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Єві – 17 років, вона цьогоріч закінчує школу і вступає до університету. Хоче бути лікарем. Устині – 12, вона вчиться у 7-му класі середньої школи. У Києві дівчата вчилися у Гімназії імені Лесі Українки.

Сестри Борсук живуть у Нью-Йорку, але виступають у складі команди "Імідж", яка представляє Клуб фігурного катання міста Йонкерс. Дівчата є вихованками як київської, так і харківської школи фігурного катання.

Цікавий факт: і Єва, і Устина вибороли медалі у ковзанах, леза на яких встановлені у Києві заслуженим тренером України Дмитром Шкідченком. "Він – Майстр, – каже Єва. – Кожного разу, як міняю ковзани, то лечу до нього через океан, бо правильно встановлені леза – це половина перемоги".

Ми не втрачаємо зв’язку з Україною і дуже пишаємося, що представляємо українську школу фігурного катання, – зізнається Устина.

"Дуже хочеться, аби наш вид спорту став популярнышим в Украіні, – додає Єва. – Наші фігуристи здебільшого неймовірно обдаровані і працьовиті, але поки що в Україні є лише одна серйозна команда – харківська "Інтерстеллар". Вона здобула колосальні результати, але тримається на крихітних плечах тренера Юлії Білецької, на ентузіазмі спортсменок та їх батьків".

Єва співпрацює з "Інтерстеллар" і брала участь у тренуваннях команди та вибудові програм у Харкові влітку 2017 року.

Спроби створити команди в Києві та Одесі протягом кількох останніх років зазнали невдач. В першу чергу, через нестачу фінансування і повну відсутність будь-якої підтримки з боку як бізнесу, так і держави. Крім того, виникли розбіжності у розкладі командних та індивідуальних тренувань спортсменів.

Синхронне фігурне катання: виступ команди "Імідж" – дивіться відео

У міжнародному масштабі, за даними USFSA, синхронне катання розвивається найшвидшими темпами порівняно з іншими видами фігурного катання. Незважаючи на те, що ця дисципліна ще не є олімпійським видом спорту, провідні університети світу, серед яких, наприклад, Корнелл та Прінстон, уже багато років мають свої команди.

Ця дисципліна поєднує в собі як філігранну техніку володіння ребром ковзана – характеристика, традиційно притаманна танцям на льоду, так і елементи парного фігурного катання, такі як підтримки, стрибки і тодеси. Більшість елементів виконується не просто на одній нозі, а на одному ребрі одного ковзана. У команді від 14-ти до 20-ти фігуристів, які складають спортивні нормативи за системою USFSA та проходять індивідуальний відбір у клубах.

28 лютого – 2 березня у місті Плимеф (штат Мічіган) відбудеться національний чемпіонат США. Саме в цьому штаті у 1976 році відбулися перші міжнародні змагання з "синкро", як називають цей спорт фігуристи. У тому турнірі взяли участь спортсмени зі США та Канади. Перша американська команда також виникла в Мічігані – в місті Енн Арбор у 1956 році. Сьогодні у США налічується близько 600 команд різного рівня. Чемпионати світу проводяться з 2000 року.

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