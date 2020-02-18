Вихрист мав дебютувати в США, – менеджер боксера Андрій Котельник

Андрій Котельник, менеджер Віктора "Фауста" Вихриста розповів про дебют боксера у профі, чому обрали саме EC Boxing Promotion та плани на майбутнє.

Чому EC Boxing Promotion

Відношення, хороші умови та промоутер, який був колись у мене – Пітер Харнац. Він багатьох боксерів забирав в Universum Box Promotions, в тому числі братів Кличків. Компанія стабільна, вона на ходу і там є все? щоб стати чемпіоном світу. Зараз такий час, що не треба по 40 не титульних боїв проводити. Компанія планує до кінця року вивести на пояс чемпіона Європи. Просто треба пройти процедуру раундів і піднятись в рейтингу. Суперники будуть з кожним разом сильніші. Все в руках Віктора. Він здібний боксер.

Читайте також: Хочеться досягати успіху і розвиватись. А бути запасним варіантом я не хотів, – Віктор Вихрист

Коли наступний бій

Точно не готовий сказати. Плануємо в кінці березня. В п’ятницю, 21 лютого, Віктор летить в Німеччину, щоб готуватись далі.

Про роботу над медійністю Вихриста

Йому в цьому плані буде простіше. Це суперважка категорія. Він видний боксер, білий, має удар, чимось схожий на Володимира Кличка (манерою). Сьогодні навіть стояло питання, що його дебют мав бути в Нью-Йорку, але там програма зірвалась. Він не буде домовим боксером. Буде боксувати там, де буде можливість.

Про бої в США

Хто не хоче побитись в Америці. Там основні гроші та визнання професійного боксу.

Про дебют: Українець Вихрист за 55 секунд сенсаційно здолав першого суперника в профі – відео

Про набір ваги Вихристом

До цього бою він був в дуже швидкій і хорошій формі. Це він з тренером має вирішити, в які вазі краще, щоб бути швидким і добре себе почувати.