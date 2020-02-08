Віктор Вихрист – Андрій Мазанік: де дивитися онлайн бій
У суботу, 8 лютого, український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист дебютує на професійному ринзі. Суперником українця стане Андрій Мазанік з Білорусі. Переглянути бій можна онлайн та по телебаченню.
Віктор Вихрист та Андрій Мазанік проведуть бій у Німеччині. В Україні бій Вихриста у прямому ефірі покаже телеканал Xsport.
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Початок трансляції вечору боксу в Німеччині о 22:40. Також у рамках вечора боксу Фірат Арслан зустрінеться Кевіно Лареном.
Дивитися онлайн трансляцію телеканалу Xsport можна за цим посиланням.
Також телеканал Xsport можна дивитися на платформі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Оптимальна", вартість якої складає 97 гривень за місяць.
- Віктор Вихрист протягом багатьох років входив до складу збірної України з боксу серед чоловіків. Є багаторазовим чемпіоном України. Виступав у складі боксерського клубу "Українські отамани".
- Переможець та призер міжнародних турнірів найвищої категорії. Перший вагомий титул виборов у 2017 році, здобувши золото на чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків, який проходив у Харкові.
- У 2019 році підтвердив статус найсильнішого боксера Європи ставши чемпіоном Європейських ігор у Мінську у складі збірної України.
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