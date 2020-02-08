Віктор Вихрист – Андрій Мазанік: де дивитися онлайн бій

У суботу, 8 лютого, український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист дебютує на професійному ринзі. Суперником українця стане Андрій Мазанік з Білорусі. Переглянути бій можна онлайн та по телебаченню.

Віктор Вихрист та Андрій Мазанік проведуть бій у Німеччині. В Україні бій Вихриста у прямому ефірі покаже телеканал Xsport.

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Початок трансляції вечору боксу в Німеччині о 22:40. Також у рамках вечора боксу Фірат Арслан зустрінеться Кевіно Лареном.

Дивитися онлайн трансляцію телеканалу Xsport можна за цим посиланням.

Також телеканал Xsport можна дивитися на платформі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Оптимальна", вартість якої складає 97 гривень за місяць.