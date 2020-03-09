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Вихрист офіційно проведе бій проти аргентинця: дата та місце

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Віктор Вихрист / facebook.com/ECBOXING

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист проведе другий поєдинок на професійній арені. Вихрист проведе бій з 33-річним аргентинцем Максимілліано Алехандро Сосою.

Поєдинок Вихрист – Соса відбудеться 21 березня. Як повідомляє пресслужба промоутерської компанії ECB Boxing, вечір боксу пройде в Берліні (Німеччина).

Аргентинський суперник Вихриста провів на професійному ринзі 9 поєдинків і зазнав двох поразок. 4 бої він виграв нокаутом.

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Дебютний бій у професіоналах Вихрист провів 8 лютого. Українець брутально переміг представника Білорусі Андрія Мазанік за 55 секунд.

Що відомо про перехід Вихриста у професіоналах?

Після того, як Віктор перейшов у професіонали, Федерація боксу України (ФБУ) дискваліфікувала на три роки його тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

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У різних ЗМІ з'явилися чутки, що причиною дискваліфікації стало те, що Вихрист не заплатив відступні.

Втім, боксер у коментарі Спорт24 спростував цю інформацію.

Разом з тим, команда Вихриста готує судовий позов до ФБУ через дискваліфікацію Котельника та Ляхового.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Віктор Вихрист Бокс
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