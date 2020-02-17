Вихрист розповів, чи вимагали в нього гроші у Федерації боксу за перехід у професіонали

Український боксер Віктор Вихрист перейшов у професіонали. Цей перехід супроводжує ряд скандалів.

Нагадаємо, після того, як стало відомо, що Віктор Вихрист виступатиме у професіоналах, Федерація боксу України дискваліфікувала на три роки його тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника. У різних ЗМІ поповзли чутки, що причина в тому, що Віктор Вихрист не заплатив відступні. Після цього колишній боксер В'ячеслав Глазков розповів, що президент Федерації боксу України Володимир Продивус отримав третину гонорару за його перехід у професіонали – 65 тисяч доларів.

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Сам Вихрист у коментарі Спорт24 спростував інформацію, що у Федерації боксу вимагали в нього гроші за перехід.

"Нічого [не вимагали, – прим. ред.]. Такого не було", – заявив Вихрист.

При цьому, за його словами, він перебував на контракті у Міністерстві молоді та спорту України, а не Федерації боксу. Тож коли вирішив перейти у професіонали, просто написав заяву про це.

"Я отримував гроші від держави, федерація мені ні копійки не платила. В мене не було жодних контрактів і зобов’язань перед федерацією. Зв’язався з людьми, які працюють у федерації, і мені повідомили, що маю написати заяву. Я написав і все. Добре розійшлись, без конфліктів, все як має бути", – заявив Віктор Вихрист.

Більше про сам скандал, як виник варіант переходу у професіонали, дебют та плани на майбутнє, прізвисько та бажання поїхати на Олімпіаду – в ексклюзивному інтерв'ю Віктора Вихриста для Спорт24.