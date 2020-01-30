Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа

У вечері 28 січня у Гамбурзі відбулася презентація нового бійця німецької промоутерської компанії EC Boxing Promotions нашого співвітчизника Віктора Вихриста. Хто він такий і які його перспективи в професійному боксі? Спробуємо розібратися.

Коротка біографія

Віктор Вихрист народився 3 червня 1992 року в місті Світловодськ Кіровоградської області. Потім його сім'я переїхала в місто Кременчук, що на Полтавщині. Саме там хлопець пішов до школи, а в останній рік перед її закінченням вирішив зайнятися боксом. Його тренером став Олександр Миколайович Ляховий, який є батьком української легкоатлетки Ольги Ляхової. Зараз Віктор зізнається, що з дитинства цікавився боксом, постійно дивився поєдинки братів Кличків, але ніколи не думав, що сам колись буде боксером.

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Аматорська кар'єра

Вже за чотири роки після початку занять, у 2012 році, перший раз їде на дорослий чемпіонат України. Тоді він програв одразу в 1/8 фіналу. Однак вже через рік знову бере участь у змаганнях і стає їх переможцем. Після перемоги на національних змаганнях стає членом команди "Українські отамани" та починає виступати у напівпрофесійній лізі WSB. В її рамках провів 4 бої, в 3 здобув перемогу та 1 раз зазнав невдачі, програвши нокаутом британцю Джо Джойсу.

Віктор намагався здобути путівку на літні Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Проте, на відбірковому турнірі програв все тому ж Джо Джойсу.

Успіх до Вихриста прийшов у 2017 році. Тоді він переміг на домашньому для України чемпіонаті Європи з боксу, який відбувався у Харкові. Після цього успіху він був нагороджений орденом "За заслуги" III степеня.

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Друге за значущістю досягнення – перемога на II Європейських іграх 2019 року у Мінську. Цікаво, що його тренером був все той же Олександр Ляховий, який між виступами Віктора паралельно слідкував за результатами своєї дочки.

Причини початку профі-кар'єри

Враховуючи перемогу на Європейських іграх, статус чинного чемпіона Європи, боксер був головним фаворитом на поїздку на Олімпіаду в Токіо від України. Але доля розпорядилася по іншому. Осінню минулого року в фіналі чемпіонату країни Віктор програв одеситу грузинського походження Цотне Рогаві. На початку 2020 року Цотне переміг на одному з найпрестижніших турнірів серед любителів – Кубку Странджа, чим підтвердив не випадковість своєї перемоги. Можливо, що саме результат цього турніру вирішував, хто буде головною нашою надією в хевівейті на цих іграх.

Розуміючи, що потрапити на найпрестижніші змагання серед аматорів не вдасться, перехід в професіонали є цілком логічний.

Коли і де відбудеться дебют

Вихрист дебютує на профі-ринзі 8 лютого в німецькому місті Геппінген, на EWS Arena. Суперником українця стане 34-річний білорус Андрій Мазаник (13-10, 10 КО). Поєдинок пройде в андеркарті бою за титул IBO у важкій вазі між південноафриканцем Кевіном Лерена (24-1, 11 КО) та німцем Фіратом Арсланом (47-8-3, 32 КО).

Технічний арсенал

За своїм стилем навряд чи знайдеться боксер, більш схожий на Володимира Кличка, ніж Віктор Вихрист. Його зріст всього на 2 сантиметри нижчий, ніж у молодшого з братів, та становить 196 сантиметрів. Також має дуже схожу манеру пересуванням по рингу, основна зброя – це джеб. Володіє досить швидкими руками, часто пробиває двійки.

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Серед недоліків, звичайно, можна відмітити не надто надійну оборону й ніжну шкіру, регулярно отримував розсічення. Як для свого росту має відносно невелику вагу, що становить близько 105 кілограмів. Виглядає "добрим" боксером з відсутністю інстинкту вбивці.

Перспективи

Потенційно має стати одним із кращих боксерів дивізіону. Дуже багато буде залежати від можливостей промоутера. Може легко перебоксувати таких опонентів, як Карлос Такам, Дерек Чісора й навіть Діліан Уайт. Однак може й програти якомусь джорнімену через відсутність сталевого підборіддя. Буде не бажаним опонентом для любого елітного боксера надважкої ваги.