Виклик прийнятий: в Усика заявили, що готові до бою з Джошуа за титул WBO

12 Читать новость на русском
Олександр Усик / Спорт-Экспресс

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк відреагував на заяву президента WBO Пако Валькарселя. Останній сказав, що Ентоні Джошуа повинен провести захист титулу WBO проти Олександра Усика протягом 180 днів.

Красюк у своєму інстаграмі опублікував заяву Пако Валькарселя про бій Джошуа – Усик та написав, що "виклик прийнятий".

Це цікаво: Британський Кличко: підсумки реваншу Джошуа – Руїс

Ентоні Джошуа вже висловив готовність у наступному поєдинку зустрітися з Усиком. "Нема проблем", – відповів Джошуа на заяву глави WBO.

Як свої останні бої провели Джошуа та Усик?

7-го грудня Ентоні Джошуа взяв реванш в Енді Руїса. Бій відбувся у Саудівській Аравії та завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.

Таким чином, Ентоні Джошуа повернув чемпіонські титули WBA, WBO, IBF й IBO в суперважкій вазі.

Це цікаво: Букмекери оцінили шанси Усика проти Уайлдера, Джошуа, Ф'юрі та Руїса

Натомість Олександр Усик 13 жовтня дебютував у суперважкій вазі. Українець здолав американця Чазза Візерспуна.

Суперник Усика відмовився продовжувати бій після 7-го раунду.

Українець Бурсак в драматичному бою двічі відправляв суперника в нокдаун, але програв: відео
сьогодні
4677
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:25 Британський Кличко: підсумки реваншу Джошуа – Руїс
Михайло Гема 500
7 грудня 22:54 Яремчук та Безус своїми голами принесли перемогу "Генту": відео
Юрій Семенюк 1034
7 грудня 18:10 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 1691
7 грудня 14:40 З Уайта зняли звинувачення у використанні допінгу, він претендент на пояс WBC
Юрій Семенюк 535
7 грудня 14:07 Як зірковий Мессі дебютував у Лізі чемпіонів у Донецьку 15 років тому – ексклюзивні кадри
Вісент Луїс 471
Новини
Більше новин
Залиште відгук