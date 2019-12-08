Виклик прийнятий: в Усика заявили, що готові до бою з Джошуа за титул WBO
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк відреагував на заяву президента WBO Пако Валькарселя. Останній сказав, що Ентоні Джошуа повинен провести захист титулу WBO проти Олександра Усика протягом 180 днів.
Красюк у своєму інстаграмі опублікував заяву Пако Валькарселя про бій Джошуа – Усик та написав, що "виклик прийнятий".
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Ентоні Джошуа вже висловив готовність у наступному поєдинку зустрітися з Усиком. "Нема проблем", – відповів Джошуа на заяву глави WBO.
Як свої останні бої провели Джошуа та Усик?
7-го грудня Ентоні Джошуа взяв реванш в Енді Руїса. Бій відбувся у Саудівській Аравії та завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.
Таким чином, Ентоні Джошуа повернув чемпіонські титули WBA, WBO, IBF й IBO в суперважкій вазі.
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Натомість Олександр Усик 13 жовтня дебютував у суперважкій вазі. Українець здолав американця Чазза Візерспуна.
Суперник Усика відмовився продовжувати бій після 7-го раунду.