Викликаний на бій Ломаченком боксер проведе поєдинок проти олімпійського чемпіона

Володар титулу чемпіона IBF та WBA в другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс проведе поєдинок 27 липня о рідному Балтиморі.

Суперником непереможного американця (20 перемог нокаутом у 21 бою) буде олімпійський чемпіон 2004 року кубинець Юріоркіс Гамбоа, повідомляє ESPN. Бій відбудеться на 14-тисячній Royal Farms Arena, і стане головним боєм боксерського вечора.

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Варто зазначити, що 37-літній Гамбоа стане найбільш зірковим та титулованим (екс-чемпіон світу в напівлегкій вазі за версіями WBA та IBF) противником в кар'єрі молодого "Танка". Та не варто забувати, що кубинець давно пройшов пік своєї фізичної форми, і в останні роки демонструє посередні виступи.