Виконання гімну України перед матчем з Португалією у Києві: відео

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Виконання гімну України
Виконання гімну України / ffu.ua

Збірна України грає вирішальний матч проти Португалії У Києві на НСК "Олімпійський". На матчі аншлаг.

До слова: Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

Цього разу виконати гімн України довірили Національному хору імені Григорія Верьовки у складі 125 осіб.

Відео виконання гімну України на матчі проти Португалії

Це варто почути: Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Україна – Португалія Збірна України з футболу Новини Спорту
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