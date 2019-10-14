Виконання гімну України перед матчем з Португалією у Києві: відео
Збірна України грає вирішальний матч проти Португалії У Києві на НСК "Олімпійський". На матчі аншлаг.
До слова: Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
Цього разу виконати гімн України довірили Національному хору імені Григорія Верьовки у складі 125 осіб.
Відео виконання гімну України на матчі проти Португалії
Це варто почути: Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі