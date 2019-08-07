Виконавчий директор "Дніпра-1" пояснив, чому клуб не претендує на єврокубки

Останнім часом точаться суперечки про те, чи зможе новачок УПЛ, клуб "Дніпро-1", претендувати на вихід в єврокубки наступного сезону.

Виконавчий директор "Дніпра-1" Андрій Русол повідомив, що клуб не зможе брати участь в єврокубках в наступному сезоні, навіть якщо йому вдасться туди вийти.

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У регламенті УЄФА чітко прописано, що на момент старту сезону, в якому клуб ліцензується в єврокубках, йому повинно бути 3 роки. А нам, як юридичній особі, зараз 2 роки і 3 місяці,

– зазначив Русол.

Вважається, що навіть в тому випадку, якщо команда за підсумками чемпіонату 2019/20 потрапить, наприклад, в Лігу Європи, то грати там не зможе, так як УЄФА вимагає, щоб клубу було не менше 3 років з моменту реєстрації.

Питання в тому, від якого моменту відраховувати – від сезону, в якому клуб завоював право виступати в єврокубках, або від сезону, де клуб вже стартує в єврокубках.

Спорт 24 писав, що журналіст Ігор Циганик повідомив, що СК "Дніпро-1" зможе зіграти в єврокубках, якщо за підсумками сезону 2019/20 займе єврокубкове місце в УПЛ.

"Дніпро-1" йде на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ після двох зіграних турів. У першому матчі команда Дмитра Михайленка здолала "Олімпік", а в другому – зіграла внічию із "Зорею".

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