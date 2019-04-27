Віктор Постол – Мохамед Мімун: де дивитися онлайн боксерський поєдинок
Екс-чемпіон світу українець Віктор Постол та французький боксер Мохамед Мімун проведуть поєдинок у США. Переглянути двобій в Україні можна буде онлайн.
Дивитися поєдинок Віктор Постол – Мохаммед Мімун можна буде у прямому ефірі на українському телеканалі XSPORT.
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Початок ефіру, о 05:00 ранку неділі. В інтернеті можна шукати трансляцію на американському Showtime.
Поєдинок Віктор Постол – Мохамед Мімун – це відбірковий бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в 1-й напівсередній вазі (до 63,5 кг).
Двобій відбудеться у ніч з 27 на 28 квітня в Лос-Анджелесі на арені Cosmopolitan of Las Vegas в андеркарді зустрічі Роберт Істер – Рансес Бартелемі за пояси IBO і WBA у легкій вазі.
Боксери вже пройшли офіційну процедуру зважування, на якій українець переважив свого французького суперника.