Віктор Постол – Мохамед Мімун: де дивитися онлайн боксерський поєдинок

48 Читать новость на русском
Де дивитися бій Постол – Мімун
Де дивитися бій Постол – Мімун / boxingscene.com

Екс-чемпіон світу українець Віктор Постол та французький боксер Мохамед Мімун проведуть поєдинок у США. Переглянути двобій в Україні можна буде онлайн.

Дивитися поєдинок Віктор Постол – Мохаммед Мімун можна буде у прямому ефірі на українському телеканалі XSPORT.

Дивіться також: Американець у жорсткому бою нокаутував мексиканського ветерана: відео

Початок ефіру, о 05:00 ранку неділі. В інтернеті можна шукати трансляцію на американському Showtime.

Поєдинок Віктор Постол – Мохамед Мімун – це відбірковий бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в 1-й напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Двобій відбудеться у ніч з 27 на 28 квітня в Лос-Анджелесі на арені Cosmopolitan of Las Vegas в андеркарді зустрічі Роберт Істер – Рансес Бартелемі за пояси IBO і WBA у легкій вазі.

Боксери вже пройшли офіційну процедуру зважування, на якій українець переважив свого французького суперника.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні
12026
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
сьогодні 10:53 Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
675
Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
26 квітня 20:39 Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
5313
На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
26 квітня 13:27 На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
2140
Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
26 квітня 10:48 Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
3592
Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"
25 квітня 21:08 Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"
795
Новини
Більше новин
Залиште відгук