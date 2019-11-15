Віктор Постол розповів чим незручний Хосе Рамірес, з яким він битиметься за чемпіонський пояс

Колишній чемпіон світу Віктор Постол розповів про майбутній поєдинок з чемпіоном за двома версіями Хосе Карлосом Раміресом, який відбудеться 1 лютого 2020 року в китайському Хайкоу.

Про підготовку до бою

Назарі тренуюся в Броварах, поки що по два двогодинні тренування в день. 7 грудня я вилітаю в Лос-Анджелес на 7-8 тижневу підготовку, де буду готуватися під керівництвом Фредді Роуча в його залі. Нічого міняти в підготовці не збираюся. Табір в США хороший тим, що я зосереджений тільки на підготовці, не заважає сім'я та інше.

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Про Хосе Раміреса

З моїм майбутнім противником Раміресом ми знайомі, у нас хороші відносини, вперше познайомилися у Філіппінах, в таборі Менні Пакьяо, у нас навіть було кілька спарингів. Потім ми зустрічалися в Лос-Анджелесі, спілкувалися, але оскільки тоді англійський я знав погано, то розмова йшла через перекладач на телефоні. Рамірес молодий настирливий, перспективний боєць, мексиканець, любить лізти в заруби, володіє жорстким ударом. З Раміресом не можна стояти на місці, потрібно постійно рухатися. За нашими спарингів я пам'ятаю, що він любить йти в ближній бій, в'язатися, а я високий, мені це незручно. Трохи схожий на Матіссе, але я б сказав, що удар в Матіссе жорсткіше. З Раміресом можна боксувати, це не Кроуфорд.

Що відомо про Хосе Раміреса?Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв.



В активі Хосе 17 перемог нокаутом. Останній бій Рамірес провів 27 липня проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.

Про бій в Китаї

Те, що бій буде проходити в Китаї, мені тільки на руку. Бій в Лос-Анджелесі, це його публіка, його судді, в Китаї будуть нейтральні судді. Плюс для нього, як і для мене, це буде перший бій в Китаї.

Про подальшу кар'єру

Що стосується подальшої кар'єри, то я збираюся виступати ще 3 роки. Бій з Раміресом я отримав, як офіційний претендент. Якщо програю, буду далі підійматися в рейтингах і домагатися чемпіонського бою. У моєму послужному списку дві поразки – абсолютному чемпіонові Кроуфорд і переможцю Суперсерії Тейлору.