Віктор Циганков потрапив у символічну збірну тижня FIFA 20
Футболіста збірної України та київського "Динамо" Віктора Циганкова включили в число запасних гравців тижня. В українця можна виділити досить непоганий рейтинг.
Поки усі футбольні змагання тимчасово зупинені, розробники склали збірну тижня із найкращих гравців на їх думку. У неї ввійшли футболісти з попередніх версій FIFA Ultimate Team.
Читайте також Коронавірус завдає удар по вартості гравців УПЛ: Циганков та Ісмаїлі постраждали найбільше
EA Sports опублікувала список цих гравців, не обійшлось і без українського футболіста. У рейтинг увійшов талановитий "динамівець" Віктор Циганков, який отримав нову картку з OVR 82. Базовий рейтинг Циганкова в FIFA 20 – 80, але він може зрости до 86.
Зазначимо, що в ній непоганий PAC (швидкість) і DRI (дриблінг).
До основного складу команди увійшли і отримали топові картки відразу четверо гравців атакувальної лінії: Левандовський, Ілічіч, Сон і Варді.
У цьому сезоні на рахунку Циганкова 31 зіграний матч у всіх турнірах і 11 забитих м'ячів. Також він взяв участь в семи іграх відбору на Євро-2020, відзначившись 3 голами.
Додамо, що у лютому легендарний український форвард та тренер національної збірної України Андрій Шевченко отримав оновлену картку "кумира" у FIFA 20 з рейтингом 93.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Менеджеркою хокейного клубу "Берн" стала одна із найкрасивіших хокеїсток світусьогодні , 13:57
-
Віртуальні футбольні фанати з усього світу відвідали півфінал Кубка Білорусі: відеосьогодні , 13:10
-
Фергюсон – Гейджі: з'явився гарячий проморолик бою – відеосьогодні , 13:37
-
Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: прогноз букмекерів на бій UFC 249сьогодні , 12:44
-
Я переможу Ломаченка, він уникає сильних суперників: зухвалий Гарсіа про майбутній бійсьогодні , 14:55
-
Українські футболісти втрачають вартість, відновлення футболу в Україні: новини спорту 8 квітнясьогодні , 07:15