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Віктор Циганков потрапив у символічну збірну тижня FIFA 20

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Віктор Циганков / ФК "Динамо"

Футболіста збірної України та київського "Динамо" Віктора Циганкова включили в число запасних гравців тижня. В українця можна виділити досить непоганий рейтинг.

Поки усі футбольні змагання тимчасово зупинені, розробники склали збірну тижня із найкращих гравців на їх думку. У неї ввійшли футболісти з попередніх версій FIFA Ultimate Team.

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EA Sports опублікувала список цих гравців, не обійшлось і без українського футболіста. У рейтинг увійшов талановитий "динамівець" Віктор Циганков, який отримав нову картку з OVR 82. Базовий рейтинг Циганкова в FIFA 20 – 80, але він може зрости до 86.

Зазначимо, що в ній непоганий PAC (швидкість) і DRI (дриблінг).

До основного складу команди увійшли і отримали топові картки відразу четверо гравців атакувальної лінії: Левандовський, Ілічіч, Сон і Варді.

У цьому сезоні на рахунку Циганкова 31 зіграний матч у всіх турнірах і 11 забитих м'ячів. Також він взяв участь в семи іграх відбору на Євро-2020, відзначившись 3 голами.

Додамо, що у лютому легендарний український форвард та тренер національної збірної України Андрій Шевченко отримав оновлену картку "кумира" у FIFA 20 з рейтингом 93.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Віктор Циганков Динамо Новини Спорту Футбол
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