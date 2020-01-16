Вілл Сміт та Мартін Ловренс знялися у кумедному ролику "Баварії" – відео
Голлівудські актори Вілл Сміт та Мартін Ловренс знялися у ролику для футбольного клубу "Баварія". Американські актори разом з гравцями мюнхенського клубу Кінгслі Команом та Давідом Алабою перевірили свої вокальні дані.
Завданням Вілла Сміта та Мартіна Ловренса було виконати гімн "Баварії" "Stern des Südens" німецькою мовою.
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Якщо американським акторам виконання гімну німецької далося важко, то Коман та Алаба відчували себе як риба у воді.
Француз та австрієць провели Сміту й Ловренсу майстер-клас з виконання "Stern des Südens".
Ролик вийшов на телебаченні "Баварії", після чого з'явився у соціальних мережах "Баварії".
- Після першої половини сезону "Баварія" несподівано посідає тільки третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Мюнхенці програють "Лейпцигу", який лідирує, 4 очки.
- Окрім того, упродовж сезону "Баварія" змінила головного тренера. На тренерському містку Ніко Ковача замінив Хансі Флік, який тренуватиме клуб до кінця сезону.
- Наступний матч "Баварія" проведе у неділю, 19-го січня, проти берлінської "Герти".
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