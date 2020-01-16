Вілл Сміт та Мартін Ловренс знялися у кумедному ролику "Баварії" – відео

Голлівудські актори Вілл Сміт та Мартін Ловренс знялися у ролику для футбольного клубу "Баварія". Американські актори разом з гравцями мюнхенського клубу Кінгслі Команом та Давідом Алабою перевірили свої вокальні дані.

Завданням Вілла Сміта та Мартіна Ловренса було виконати гімн "Баварії" "Stern des Südens" німецькою мовою.

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Якщо американським акторам виконання гімну німецької далося важко, то Коман та Алаба відчували себе як риба у воді.

Француз та австрієць провели Сміту й Ловренсу майстер-клас з виконання "Stern des Südens".

Ролик вийшов на телебаченні "Баварії", після чого з'явився у соціальних мережах "Баварії".