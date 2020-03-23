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Вільні агенти: топ-футболісти, які влітку стануть безкоштовними

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Вільні агенти: топ-футболісти, які влітку стануть безкоштовними / GETTY IMAGES

Сотні клубів та футболістів по всьому світу опинилися у цікавому становищі. 30 червня закінчуються контракти у багатьох футболістів. Після цього вони більше нічого не винні клубу, а клуб – їм \. Та пандемія коронавірусу вже посунула календар сезону 2019/2020.

Не дивно, чому УЄФА рекомендував усім асоціаціям завершити сезон до 30 червня. З 1-го липня гравці, чиї контракт добігли кінця, мають повне право не виходити на футбольне поле.

Таким чином, в УЄФА спробували вирішити правову формальність та захистити обидві сторони від можливих проблем у майбутньому.

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Та навряд чи поточний сезон вдасться завершити вчасно. Випадки зараження коронавірусу тільки збільшуються у Європі.

Зокрема, в Англії перенесли старт АПЛ на 30 квітня, в Іспанії – оголосили про безстрокову зупинку всіх чемпіонатів. А німецькі вірусологи прогнозують, що футбол у Німеччині повернеться тільки у 2021 році.

Що робити клубам та футболістам – над цим "ламають голову" агенти та спортивні менеджери.

Топ-футболісти, в яких завершуються контракти

  • Тома Меньє – ПСЖ (Франція)
  • Вілліан – "Челсі" (Англія)
  • Дріс Мертенс – "Наполі" (Італія)
  • Едінсон Кавані – ПСЖ (Франція)
  • Ян Вертонгег – "Тоттенхем" (Англія)
  • Левен Кюрзава – ПСЖ (Франція)
  • Давід Сільва – "Манчестер Сіті" (Англія)
  • Маріо Гьотце – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
  • Педро – "Челсі" (Англія)
  • Олів'є Жиру – "Челсі" (Англія)
  • Хосе Кальєхон – "Наполі" (Італія)
  • Адам Лаллана – "Ліверпуль" (Англія)
  • Натаніель Клайн – "Ліверпуль" (Англія)

У багатьох клубів топ-чемпіонатів Європи орендовані гравці складають ледь не половину складу.

Клуби з найбільшою кількістю орендованих гравців

  • СПАЛ (Італія) – 18 орендованих;
  • "Фортуна" Дюссельдорф (Німеччина) – 17 орендованих;
  • "Леганес" (Іспанія) – 14 орендованих;
  • "Ньюкасл" (Англія) – 11 орендованих;
  • "Брест" (Франція) – 10 орендованих.

Проблема з орендованими футболістами може виникнути і в Україні. Зокрема, у 10 гравців "Шахтаря", які на правах оренди грають за "Маріуполь", угода з "азовцями" закінчується саме 30 червня.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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