Вільні агенти: топ-футболісти, які влітку стануть безкоштовними

Сотні клубів та футболістів по всьому світу опинилися у цікавому становищі. 30 червня закінчуються контракти у багатьох футболістів. Після цього вони більше нічого не винні клубу, а клуб – їм \. Та пандемія коронавірусу вже посунула календар сезону 2019/2020.

Не дивно, чому УЄФА рекомендував усім асоціаціям завершити сезон до 30 червня. З 1-го липня гравці, чиї контракт добігли кінця, мають повне право не виходити на футбольне поле.

Таким чином, в УЄФА спробували вирішити правову формальність та захистити обидві сторони від можливих проблем у майбутньому.

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Та навряд чи поточний сезон вдасться завершити вчасно. Випадки зараження коронавірусу тільки збільшуються у Європі.

Зокрема, в Англії перенесли старт АПЛ на 30 квітня, в Іспанії – оголосили про безстрокову зупинку всіх чемпіонатів. А німецькі вірусологи прогнозують, що футбол у Німеччині повернеться тільки у 2021 році.

Що робити клубам та футболістам – над цим "ламають голову" агенти та спортивні менеджери.

Топ-футболісти, в яких завершуються контракти

Тома Меньє – ПСЖ (Франція)

Вілліан – "Челсі" (Англія)

Дріс Мертенс – "Наполі" (Італія)

Едінсон Кавані – ПСЖ (Франція)

Ян Вертонгег – "Тоттенхем" (Англія)

Левен Кюрзава – ПСЖ (Франція)

Давід Сільва – "Манчестер Сіті" (Англія)

Маріо Гьотце – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

Педро – "Челсі" (Англія)

Олів'є Жиру – "Челсі" (Англія)

Хосе Кальєхон – "Наполі" (Італія)

Адам Лаллана – "Ліверпуль" (Англія)

Натаніель Клайн – "Ліверпуль" (Англія)

У багатьох клубів топ-чемпіонатів Європи орендовані гравці складають ледь не половину складу.

Клуби з найбільшою кількістю орендованих гравців

СПАЛ (Італія) – 18 орендованих;

"Фортуна" Дюссельдорф (Німеччина) – 17 орендованих;

"Леганес" (Іспанія) – 14 орендованих;

"Ньюкасл" (Англія) – 11 орендованих;

"Брест" (Франція) – 10 орендованих.

Проблема з орендованими футболістами може виникнути і в Україні. Зокрема, у 10 гравців "Шахтаря", які на правах оренди грають за "Маріуполь", угода з "азовцями" закінчується саме 30 червня.

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