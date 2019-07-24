Вилучав Кендзьору й показав 35 гірчичників: названо арбітра, який розсудить "Шахтар" і "Динамо"

241 Читать новость на русском
Віталій Романов на матчі "Динамо" – "Шахтар" 24-го квітня 2019 року
Віталій Романов на матчі "Динамо" – "Шахтар" 24-го квітня 2019 року / shakhtar.com

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матч за Суперкубок України-2019. Головним арбітром матчу буде Віталій Романов.

39-річний арбітр з Дніпра вп'яте у своїй кар'єрі працюватиме на матчі між "Шахтарем" та "Динамо".

Спробуйте свої сили: Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24

Вперше Романов працював на "українському класичному" у 2017 році. У 13-у турі сезону 2017/2018 команди розійшлися нічиєю 0:0 у Києві. Тоді на дві команди Романов продемонстрував 5 жовтих карток.

У 2018 році Романов вдруге був головним арбітром матчу "Динамо" – "Шахтар". Команди зустрілися у 32 турі й перемогу здобули "біло-сині" 2:1. Арбітр 13 разів "витягував" з кишені жовте світло.

Третій матч Романов відсудив 3-го листопада, коли "Шахтар" у Харкові переміг "Динамо" 2:1. Романов на дві команди роздав 7 жовтих карток. Восьма для Томаша Кендзьори з "Динамо" стала червоною.

У 2019 році Романов у Києві знову відсудив "українське класичне". Команди розійшлися безгольовою нічиєю. На дві команди Віталій роздав 9 жовтих карток.

Таким чином, за суддівства Романова "Шахтар" і "Динамо" здобули по одній перемозі та двічі розійшлися миром. 35 разів він показував гравцям жовті картки (35-а картка стала червоною).

Асистентами арбітра будуть: Войтюк О. М. (Запоріжжя), Володін В. В. (Херсон), четвертий арбітр – Абдула А. Б. (Харків), резервний асистент арбітра – Шлончак С. М. (Черкаси).

Матч за Суперкубок України відбудеться 28-го липня в Одесі. Початок гри, о 21:00.

Останні новини про Суперкубок України читайте тут.

blog_ava
Знайшли народ, який генетично відрізняється від усіх інших людей
сьогодні
14637
Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар Новини Спорту Суперкубок України
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик зворушливим віршем відреагував на смерть боксера Дадашева
сьогодні 15:39 Усик зворушливим віршем відреагував на смерть боксера Дадашева
727
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 18:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9758
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4983
Маліновський продовжує дивувати фанатів на тренуванні "Аталанти": шикарний гол від українця
сьогодні 09:50 Маліновський продовжує дивувати фанатів на тренуванні "Аталанти": шикарний гол від українця
1690
Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
23 липня 16:22 Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
1784
Новини
Більше новин
Залиште відгук