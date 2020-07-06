Каталонська "Барселона" 5-го липня здобула першу перемогу за три матчі чемпіонаті Іспанії. У 34 турі каталонці розгромили "Вільярреал".

Вільярреал – Барселона 1:4

Голи: Морено, 14 – Торрес, 3 (авт), Суарес, 20, Грізманн, 45, Фаті, 86

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"Барселона", яка попередні два матчі зіграла внічию, швидко взялася за справу у грі з "жовтою субмариною", пише 24 канал.

Уже на 3-й хвилині гри м'яч побував у сітці воріт Асенхо. Після прострілу з флангу Грізманн намагався переправити м'яч у ворота господарів п'ятою.

Французу допоміг захисник "Вільярреала" Торрес і спрямував м'яч у власні ворота.

Каталонський клуб контролював гру, але був вразливий до контратак. На 14 хвилині одна з таких стала фатальною. Після того, як Алькасер уникнув офсайду, він розгорнув стрімку атаку.

Удар Касорли голкіпер "Барселони" парирував, але Морено розстріляв тер Штегена з близької відстані – 1:1.

Через шість хвилин натиск "Барселони" завершився шедевром Луїса Суарес. Уругвайський нападник закрутив здалеку точно у "дев'ятку". А гол у роздягальню поклав Грізманн.

Антуан скористався дотепним пасом Мессі і закинув Асенхо за комірець.

Четвертий м'яч "Барселона" провела наприкінці гри. Діамант каталонців Фаті легко змістився з лівого флангу в центр і покотив м'яч низом повз голкіпера.

4:1 – важлива перемога "Барселони". За чотири тури до завершення чемпіонату "Барселона" програє лідеру "Реалу" 4 очки.

Вільярреал – Барселона: відеоогляд матчу

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