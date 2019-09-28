"Вільярреал" знищив "Бетіс" і обійшов "Барселону" в турнірній таблиці: результати 7 туру Ла Ліги

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Ла Ліга: результати матчів та відео голів 7 туру
Ла Ліга: результати матчів та відео голів 7 туру

З 27 по 29 вересня в Іспанії триватиме сьомий тур Ла Ліги. З результатами всіх матчів чемпіонату Іспанії можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Вільярреал – Бетіс 5:1
Голи: Токо Екамбі, 39, 76, Касорла, 68 (пен.), Морено, 90+2, Чіквеезе, 90+4 – Емерсон, 48

Результати попереднього туру: "Севілья" програла аутсайдеру, "Реал" вийшов у лідери

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став камерунський нападник господарів Карл Токо Екамбі, на рахунку якого перший і третій гол "Вільярреала".

Ще по разу забили форвард гостей Емерсон і Санті Касорла (з пенальті), а нападник Херард Морено і хавбек Самуель Чуквуезе довели рахунок до розгромного своїми голами вже в компенсований час.

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Ла Ліга
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