Вімблдон 2019: букмекери назвали головних фаворитів турніру

Восьмиразовий чемпіон Вімблдону Роджер Федерер вперше за багато років вирушає на улюблений турнір не в статусі головного фаворита.

На думку фахівців, найвищі шанси на завоювання трофею у першої ракетки світу Новака Джоковіча.

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Ймовірність того, що чинний чемпіон захистить титул оцінюють коефіцієнтом 2,6. Федерер – другий у черзі за трофеєм – з коефіцієнтом 4.



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Коефіцієнт перемогу іспанця Рафаель Надаля – 7. Найнижчі шанси на завоювання трофею серед представників тенісної еліти в Томаша Бердиха – коефіцієнт 81.



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Втім, зазвичай на турнірах серії Гренд Слем не обходиться без гучних сенсацій. Чекати залишилось недовго, адже Вімблдон стартує вже першого липня.