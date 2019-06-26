Вімблдон 2019: букмекери назвали головних фаворитів турніру
Восьмиразовий чемпіон Вімблдону Роджер Федерер вперше за багато років вирушає на улюблений турнір не в статусі головного фаворита.
На думку фахівців, найвищі шанси на завоювання трофею у першої ракетки світу Новака Джоковіча.
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Прогноз MarathonBet на турнір
Ймовірність того, що чинний чемпіон захистить титул оцінюють коефіцієнтом 2,6. Федерер – другий у черзі за трофеєм – з коефіцієнтом 4.
Прогнози букмекерів на турнір
Коефіцієнт перемогу іспанця Рафаель Надаля – 7. Найнижчі шанси на завоювання трофею серед представників тенісної еліти в Томаша Бердиха – коефіцієнт 81.
Прогнози букмекерів на турнір
Втім, зазвичай на турнірах серії Гренд Слем не обходиться без гучних сенсацій. Чекати залишилось недовго, адже Вімблдон стартує вже першого липня.