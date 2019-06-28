Вімблдон-2019: Світоліній та іншим українським тенісисткам пощастило з першими суперницями

В Англії відбулося жеребкування третього в році турніру серії Гренд Слем Вімблодону. Українські тенісистки дізналися імена суперниць, з якими зустрінуться в першому колі трав'яного турніру.

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна, яка посіяна під номером 8, сьомий рік поспіль виступить в основній сітці Вімблдону. Першою суперницею українки стане Дар'я Гаврилова (№78).

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Світоліна виграла п'ять останніх матчів проти австралійки, в тому числі в цьому році на Індіан-Уеллс. Кращим результатом Еліни в Лондоні є четверте коло у 2017 році, а в минулому сезоні вона програла в стартовому матчі. Нещодавно Еліна Світоліна програла 3-й матч поспіль і 6-й з останніх восьми. Українка підходить до турніру в поганій формі.

Леся Цуренко посіяна під 32-м номером, у першому колі турніру зустрінеться з Барборю Стрицовою (№50) з Чехії. Українка в минулому році двічі програла чешці на траві в Бірмінгемі, а потім у другому колі Вімблдону. Цуренко в дев'ятий раз зіграє в основі Вімблдону. Найкращий результат Леся продемонструвала у 2017 році, коли дійшла до третього кола.

Даяна Ястремська (№36) дебютує в основній сітці Вімблдону. У стартовому матчі 19-річна одеситка зіграє проти Каміли Джорджі (№41). У 2017 році Ястремська програла італійці у кваліфікації ґрунтового турніру в Страсбурзі.

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Катерина Козлова (№67) повертається на корт після отриманої травми на Ролан Гаррос, яка завадила їй зіграти проти Еліни Світоліної. У першому матчі українка зустрінеться з американкою Лорен Девіс (№96), що потрапила в основну сітку в статусі "лакі-лузерки". Козлова втретє зіграє в основній сітці Вімблдону, раніше двічі програвши на старті.

Повністю жіноча сітка на офіційному сайті Вімблдону.

У чоловічій сітці представників України немає. Сергій Стаховський та Ілля Марченко не зуміли подолати кваліфікацію.