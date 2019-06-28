Вімблдон-2019: Світоліній та іншим українським тенісисткам пощастило з першими суперницями

16 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

В Англії відбулося жеребкування третього в році турніру серії Гренд Слем Вімблодону. Українські тенісистки дізналися імена суперниць, з якими зустрінуться в першому колі трав'яного турніру.

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна, яка посіяна під номером 8, сьомий рік поспіль виступить в основній сітці Вімблдону. Першою суперницею українки стане Дар'я Гаврилова (№78).

Вболіваємо: Чи зможе Світоліна перемогти: прогноз букмекерів на Вімблдон-2019

Світоліна виграла п'ять останніх матчів проти австралійки, в тому числі в цьому році на Індіан-Уеллс. Кращим результатом Еліни в Лондоні є четверте коло у 2017 році, а в минулому сезоні вона програла в стартовому матчі. Нещодавно Еліна Світоліна програла 3-й матч поспіль і 6-й з останніх восьми. Українка підходить до турніру в поганій формі.

Леся Цуренко посіяна під 32-м номером, у першому колі турніру зустрінеться з Барборю Стрицовою (№50) з Чехії. Українка в минулому році двічі програла чешці на траві в Бірмінгемі, а потім у другому колі Вімблдону. Цуренко в дев'ятий раз зіграє в основі Вімблдону. Найкращий результат Леся продемонструвала у 2017 році, коли дійшла до третього кола.

Даяна Ястремська (№36) дебютує в основній сітці Вімблдону. У стартовому матчі 19-річна одеситка зіграє проти Каміли Джорджі (№41). У 2017 році Ястремська програла італійці у кваліфікації ґрунтового турніру в Страсбурзі.

Читайте також: Вімблдон 2019: букмекери назвали головних фаворитів турніру

Катерина Козлова (№67) повертається на корт після отриманої травми на Ролан Гаррос, яка завадила їй зіграти проти Еліни Світоліної. У першому матчі українка зустрінеться з американкою Лорен Девіс (№96), що потрапила в основну сітку в статусі "лакі-лузерки". Козлова втретє зіграє в основній сітці Вімблдону, раніше двічі програвши на старті.

Повністю жіноча сітка на офіційному сайті Вімблдону.

У чоловічій сітці представників України немає. Сергій Стаховський та Ілля Марченко не зуміли подолати кваліфікацію.

blog_ava
Зустріч Путіна та Трампа на полях G20: про що говорили лідери – фото, відео
сьогодні
5916
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Леся Цуренко Вімблдон Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вімблдон-2019: Світоліній та іншим українським тенісисткам пощастило з першими суперницями
сьогодні 13:13 Вімблдон-2019: Світоліній та іншим українським тенісисткам пощастило з першими суперницями
16
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:05 Трансфери команд УПЛ: онлайн
3545
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
27 червня 13:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1455
Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео
сьогодні 10:35 Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео
1790
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
27 червня 23:32 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
6929
Новини
Більше новин
Залиште відгук