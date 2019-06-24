Вімблдон-2019: українець Стаховський впевнено вийшов у півфінал кваліфікації

Український тенісист Сергій Стаховський успішно розпочав кваліфікацію на третьому в сезоні турнірі серії Великого Шолому Вімблдоні. В 1/4 фіналу Сергій, який у кваліфікації посіяний під 17 номером, здолав Деріана Кінга.

Деріан Кінг – Сергій Стаховський 0:2 (3:6, 2:6)

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У першому сеті представнику України вистачило одного брейку, щоб відсвяткувати перемогу. У же в другому геймі Стаховський виграв на подачі представника Барбадосу й довів партію до перемоги.

Другий сет для Стаховського виявився ще легшим. Сергій двічі зробив брейк і дозволив своєму опоненту виграти тільки два гейми. Таким чином, 6:3, 6:2 на користь Сергія, який крокує у півфінал.

Наступним суперником 33-річного українця буде Ендрю Харріс з Австралії. У чвертьфіналі він переміг Енріке Лопеса-Переса. Матч відбудеться 25-го червня. До цього шляхи спортсменів не перетиналися.

Найкращим результатом Стаховського на лондонських кортах був третій раунд у 2013 році та у 2014-у. При чому, у 2013 році Стаховський сенсаційно в другому раунді переміг "короля" Вімблдону Роджера Федерера. Швейцарець вісім разів вигравав на Вімблдоні, що є рекордом.