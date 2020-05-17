"Він у формі": відомий боксер впевнений, що Кличко нокаутує суперників після повернення

Видатний український боксер Володимир Кличко продовжує підтримувати відмінну фізичну форму. Британський боксер Дерек Чісора впевнений, що Кличко досягне успіху, якщо повернеться у ринг.

В інтерв'ю Sky Sports Чісора, який наступний бій проведе з Олександром Усиком, сказав, що Кличко – хороший боксер.

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Володимир хороший боксер, і він у формі. Я не знаю, чому він завершив кар'єру,

– заявив Чісора.

На думку 36-річного британця, Кличко може включитися в битву супертяжів.

Не розумію, чому він пішов. Він програв тільки Ф'юрі і Джошуа. Але якби він хотів повернутися, то повернувся б і нокаутував би декількох чоловік,

– зазначив Дерек.

Що цікаво, шляхи Кличка і Чісори перетиналися декілька разів. 11 грудня 2010 року Кличко мав провести захист чемпіонських титулів у поєдинку з Чісорою.

За три дні до бою Кличко порвав м'яз черевного преса і поєдинок довелося перенести на 30 квітня 2011 року.

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Але перенесений бій також не відбувся. По перше, Кличко вирішив провести об'єднавчий бій з іншим британцем, Девідом Хеєм.

По-друге, Чісора мав проблеми із законом, за що був відсторонений.

У 2012 році Кличко та Чісора таки побували в одному ринзі. Тоді Дерек одноголосним рішенням суддів програв брату Володимира – Віталію Кличку.

Безпосередньо перед боєм в рингу Чісора плюнув в обличчя Володимиру.

Повернення Кличка у бокс: головне

Останній бій на професійному ринзі Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа і влітку завершив кар'єру боксера.

Після цього з'являлося багато чуток про те, що 44-річний Кличко планує повернутися у ринг.

Найбільше дискусії точилися після того, як з'явилася інформація, нібито платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Українцю потрібно було провести 3 бої.

Сам Кличко ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.

Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.

Ймовірно, українець хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у 35 років.

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