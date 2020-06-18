Український боксер Іван Редкач прокоментував тренування чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса, який готується до бою проти українця Василя Ломаченка. Він вважає, що ще декілька таких відео і Ломаченко відмовиться від поєдинку.

Відео із тренування американець виклав у своєму Instagram. Цей пост не обійшов стороною боксер Іван Редкач та прокоментував його.

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Ломаченко побачить відео та ще на пів року залишиться в Україні. Він не прилетить у США,

– заявив Редкач.

Боксер попросив Лопеса більше не викладати такі відео. Тому що бій через його ролики може не відбутись.

Ломаченко – Лопес: головне про поєдинок

Бій між Ломаченком і Лопесом мав відбутися 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США).

Через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли.

Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.

Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO.

Титул IBF все ще належить Лопесу.

Що відомо про Івана Редкача