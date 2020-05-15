Він не зовсім глухий: Усика звинуватили у роботі на російські спецслужби

Заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай прокоментував зйомки боксера Олександра Усика в російському фільмі. Також він припустив, що Усик завербований спецслужбами Росії.

Про це Мирослав Гай розповів у ефірі 5 каналу.

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Я не знайомий з ним особисто і не знаю його як людину. Але однозначно можу сказати, що не поважаю його вчинок – зйомки в цьому абсолютно пропагандистському ролику.



Маючи певний досвід у протидії інформаційно-психологічним операціям Російської Федерації, у мене є підозра, що Усик свідомо чи несвідомо був завербований спецслужбами РФ. Це ніяке не звинувачення, це не означає, що він якийсь спеціальний агент. Може, він несвідомо. Але я не думаю, що він зовсім глуха людина, щоб не розуміти, до чого призводять його заяви,

– сказав Гай.

Також тренер і директор Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного Олексій Семенюшко заявив, що російська ФСБ є куратором українського боксера.

Скандал довкола Усика та Ломаченка: головне

Усик і Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви (РПЦ).

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Натомість у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

У відповідь на критику Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі черговий релігійний допис.

Натомість Усик звернувся до критиків. У першу чергу Олександр прийняв виклик українського борця Богдана Грицая провести поєдинок.

Грицай розповів, що вирішив кинути виклик Усику через політичні переконання боксера та погрози людям.

Також Усик прокоментував участь у фільмі. Він заявив, що кіно не російське і зняте в Україні. Окрім того, боксер заявив, що не покине Україну.

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