Про перспективного боксера Кларенс Адамс розповів у інтерв'ю для Pro Boxing Fans.

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Потенційний суперник українця

Кларенс Адамс близько десяти років закінчив боксерську кар'єру. Зараз він тренує молодих бійців.

За його словами, Кіт Хантер виросте у сильного боксера. Він може битися в легкій, суперлегкій і першій напівсередній вазі. Йому до снаги у майбутньому стати чемпіоном у всіх категоріях. Він сумлінно виконує всі завдання Адамса.

Наставник зазначив, що Хантер боксер із приголомшливим ударом.

Можливо, це буде звучати самовпевнено, але через два бої я не побоюся виставити його проти Ломаченко у легкій вазі. Я вірю, що він поб'є українця,

– заявив Адамс.

Адамс порівняв молодого вихованця із чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC (201520) Деонтеєм Уайлдером. Він худий, але дуже потужний, тільки Хантер ще і розумний, він свої боксерські знання додає до удару.

У Кіта поки що ідеальний рейтинг – 12-0, 7 КО. Але поки він не володіє навіть регіональним поясом.

Хто такий Кларенс Адамс

Колишній чемпіон світу за версією WBA у вазі до 55,3 кг.

Адамс став професіоналом в 1990 році і в 2000 році переміг Гарсу за одноголосним рішенням суддів. У своєму першому захисті титулу бився із Фернандесом. Здолав суперника у шостому раунді технічним нокаутом.

Адамс захистив титул ще один раз перед тим, як програв Айялі. Зазнав поразки за роздільним рішенням суддів в 2001 році, а також програв матч-реванш у 2002 році.

У червня 2009 року Адамс переміг ветерана Алекса "Алі" Бабу у восьмому раунді.