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Він справжній звір: Майк Тайсон включив Ломаченка в список найкращих боксерів

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Майк Тайсон назвав боксерів, які, на його думку, перевершують інших зараз.

Легендарний боксер не обмежився важкою ваговою категорією, згадавши, зокрема, українця Василя Ломаченка, чемпіона світу в легкій вазі. Про це боксер розповів на своєму YouTube-каналі під назвою Hotboxin.

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Я поважаю Тайсона Ф'юрі, Деонтея Уайлдера, всіх цих хлопців. А ще Енді Руїса. Ще я поважаю Ломаченка – він справжній звір і майстер. Він немов танцює. Я б також виділив Джервонту Девіса. Зараз є багато гідних боксерів,
– сказав Тайсон.

Раніше 53-річний Тайсон заявив про бажання повернутися на ринг заради участі у виставкових поєдинках.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Бокс
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