"Він знає, що це буде важкий бій": битий Ломаченком Кемпбелл висловився про реванш з українцем
Попередній суперник Василя Ломаченка британець Люк Кемпбелл висловився щодо можливого реваншу з українцем. Кемпбелл вірить, що може дати рівний бій українському чемпіону.
В інтерв'ю Sky Sports Люк розповів, що у поєдинку з Ломаченком не продемонстрував весь свій потенціал.
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Кемпбелл 31-го серпня 2019 року програв Ломаченку у Лондоні одноголосним рішенням суддів. На кону двобою був титул WBC у легкій вазі.
Кемпбелл розчарований у собі
"Я не бачу у своєму бою з Ломаченком вражаючих результатів. Я можу бути набагато кращим. З декількома змінами я буду набагато кращим, і це те, над чим я працюю з того часу", – сказав британець.
Він додав, що повинен продовжувати виступати і перемагати всіх, хто стоїть на його шляху.
"Я дивлюся на бій з Ломаченком і не думаю, що я добре бився. Я думаю, що міг би битися краще", – зазначив Люк.
На думку Кемпбелла, Ломаченко відмовиться від реваншу, адже знає, що його чекатиме важкий бій.
Не так багато людей викликали Ломаченка на дуель. Я не думаю, що він хотів би дати мені реванш. Він знає, що це буде важкий бій,
– сказав Кемпбелл.
Шляхи боксерів
- Після поєдинку, який відбувся 31-го серпня, боксери так і не виходили в ринг.
- Ломаченко повинен зустрітися з Теофімо Лопесом, але бій перенесений на невизначений термін.
- Натомість Люк намагається знову отримати бій за титул WBC.
- Восени 2019 року WBC зробила Ломаченка "франчайзинговим чемпіоном". Тому титул перейшов до Девіна Хейні.