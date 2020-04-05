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Він би відправив Усика у нокаут: американець Міллер назвав цього боксера, це не Джошуа

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Джаррелл Міллер / Skysports

Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер (23-0-1, 20 КО) заявив, що знає ім'я боксера, який став би найсильнішим суперником українця та змусив би Усика лежати у ринзі.

Про це Джаррелл Міллер заявив у інтерв'ю YouTube-каналу EsNews. Найсильнішим суперником для українця Міллер вважає – Тайрона Спонга (14-0, 13 КО) з Нідерландів, він легко б нокаутував Олександра Усика (17-0, 13 КО).

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За словами Джаррелла Міллера, Усику дуже пощастило уникнути зустрічі Тайроном Спонгом, що погорів на допінгу.

Я думаю, що Усику пощастило. Чому? Просто він не боксував з Тайроном Спонгом. Якби ми побачили цей бій, то Спонг нокаутував би його. Я в цьому впевнений,
– сказав Міллер.


Тайрон Спонг / Twitter

На цей час в активі українця у профі – 17 виграних поєдинків, 16 з яких – в крузервейті і 1 – в хевівейті, без жодної поразки.

Тайрон Спонг мав стати першим суперником українця в суперважкому дивізіоні 12 жовтня минулого року в Чикаго, проте колишньому кікбоксеру з Нідерландів заборонили битися з Усиком через вживання допінгу. В організмі Спонга виявили заборонений кломіфен. який використовується для підвищення тестостерону у чоловіків.

Як наслідок, першим суперником Олександра Усика став американець Чазз Візерспун, якого українець переміг технічним нокаутом в 7-му раунді.

Хто такий Тайрон Спонг?

Це колишній кікбоксер та змішаних єдиноборств. Він є чинним володарем поясів WBC Latino в суперважкій вазі і WBO Latino у суперважкій вазі. Колишній чемпіон із кікбоксингу Glory 9 (2013) та чемпіон світу з тайського боксу W.F.C.A. (2007/8 до 95 кг). Рахується одним із найкращих кікбоксерів за всю історію цього виду спорту.

У 2015 році дебютував у професійному боксі та в першому ж раунді нокаутував угорського суперника. Крім допінгу Спонга звинуватили в тому. що він дозволив втекти пумі, яка жила в його будинку без дозволу.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Спонг
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