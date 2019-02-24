Він більш обдарований, аніж я: Джошуа назвав українця кращим за нього

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа заявив, що український чемпіон світу за версіями WBA й WBO у легкій вазі Василь Ломаченко більш обдарований боксер, аніж він.

Журналісти запитали Джошуа про найкращого боксера незалежно від вагової категорії.

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"Я нічого не знаю про рейтинг незалежно від ваги, я просто чемпіон світу в суперважкій вазі. Я просто багато тренуюся, працюю і виходжу в ринг", – сказав Ентоні.

Насправді, я не найобдарованіший боксер у світі. Ви знаєте, людям подобається Ломаченко, він куди більш обдарований, аніж я. Я просто сильний, я у формі, я сфокусований. Я просто б'юся з найкращими, провів два об'єднавчих бої. Я сконцентрований не так на рейтингу, як на Джаррелі Міллері (Наступний суперник Джоуша, – Спорт24). На одному бійцю,

– заявив Джошуа.

️ Anthony Joshua plays down talk of entering the pound-for-pound lists: "I'm not the most highly skilled fighter there is, you've got people like Lomachenko that are more highly skilled than me." pic.twitter.com/CdcXP9hisW — Michael Benson (@MichaelBensonn) 23 февраля 2019 г.

Зазначимо, що раніше промоутер Джошуа Едді Хірн зробив заяву щодо бою британця з українцем Олександром Усиком. За його словами, цей бій може відбутися навесні 2020 року.

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