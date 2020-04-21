Він був загрозою для Кличка: Володимир відмовився від обов'язкового бою

Фінський боксер Роберт Хеленіус мав зустрітися з легендарним українцем Володимиром Кличком. Хеленіус розповів, що був обов'язковим претендентом на титул Кличка, але українець з невідомих причин відмовився від поєдинку.

36-річний Хеленіус заявив, що з радістю б зустрівся з Кличком. Він вважає, що був з українцем приблизно на однаковому рівні, інформує vRINGe.

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"Так я б із задоволенням вийшов на ринг проти Кличка. Але мені тоді сказали, що він не хоче зі мною боксувати. Не знаю, чому він так вирішив. Думаю, на той час ми були приблизно на одному рівні. Я був у BoxRec на 6-му рядку, був обов'язковим претендентом на його титул", – сказав Роберт.

Слова фінського боксера підтвердив британець Ділліан Уайт. Він вважає, що Роберт був головною загрозою для Кличка.

"Так, саме так все і було. Він був головною загрозою для Кличка. І в якийсь момент Володимир просто не захотів з ним битися. Хеленіус реально небезпечний. Здоровий, підтягнутий, з відмінним ударом. Але небезпечний він перш за все завдяки тому, що є дуже навіть розумним бійцем", – заявив Ділліан.

Коротка біографія Хеленіуса

Наприкінці 2011 року Роберт переміг британця Дерека Чісору. Фін виграв вакантний титул чемпіона Європи EBU та захистив інтерконтинентальні титули чемпіона світу за версією WBO і WBA.

Чемпіонськими титулами за версіями WBO і WBA тоді володів Володимир Кличко.

Після бою з Чісорою Хеленіус зазнав травми, втратив пояси та повернувся у ринг тільки через рік.

До грудня 2015 року Хеленіус мав переможну серію з 22 поєдинків. У квітні 2016 року він нокаутом програв Жоану Дюапа.

Всього Роберт провів 33 поєдинки, здобув 30 перемог та зазнав трьох поразок.

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